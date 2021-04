Vyvadil: Došlo k první bitvě senátorů o uznání Zemana za zrádce. A není to bouře ve sklenici vody

https://cz.sputniknews.com/20210428/vyvadil-doslo-k-prvni-bitve-senatoru-o-uznani-zemana-za-zradce-a-neni-to-boure-ve-sklenici-vody-14303143.html

Entuziasmus senátorů „vyšetřovatelů“ zřejmě přiživila také petice se stejným požadavkem, kterou mezi jinými inicioval bývalý ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Ke středečnímu poledne petice získala přes 12 tisíc podpisů. Z porušení ústavy se senátoři prezidenta nesnaží obvinit poprvé. Ale poprvé jde o velezradu. A poprvé k tomu dochází na pozadí natolik ostrých protizemanovských nálad, které jsou podpořeny proudem obvinění na adresu Ruska. Má současná ústavní žaloba perspektivu? A jde tady vůbec o jurisprudenci? Na otázky Sputniku odpověděl bývalý senátor a náměstek ministra spravedlnosti České republiky, advokát Jiří Vyvadil:Tvrdit, že jde jen o bouři ve skleničce vody, by bylo nezodpovědné. Na druhé straně platí, že zatím jde jen o spíše politické - mediální veřejné hrátky senátorů jako reakci na to, že se prezident Zeman odvážil jít proti současné davové psychóze té nejrusofóbnější části naší české reprezentace, která byla nadšena, že konečně bude dovršen absolutní odklon od spolupráce s Ruskem.Úvahy pro podání ústavní žaloby proti prezidentu republiky samozřejmě bublají v celém Senátu, nejen v Klubu senátorů ODS, ale i lidovců a dalších. Vznikají i nové iniciativy například kolem zpěváka Michaela Kocába, který se svého času proslavil, že měl významný podíl při odchodu sovětských vojsk z území Československa a který již přes třicet let marně baží potom, aby ho národ ocenil jako klíčovou osobnost současných polistopadových dějin, což se mu ovšem nedaří. Opakovaně hledal se svými stoupenci schopnou postavu, která by čelila opětovné kandidatuře Miloše Zemana na prezidenta a jak známo neuspěl a Miloš Zeman byl znovu zvolen prezidentem. Takže nyní, kromě podpory pro ústavní žalobu pro tzv. „velezradu“ Miloše Zemana coby prezidenta, sám se nabídl, že bude kandidovat na tuto funkci pro volby v roce 2023.Směšné by to bylo za jiných okolností. Ale nyní, když už nemůže kandidovat Miloš Zeman, je velká pravděpodobnost, že budoucí prezident po dvacetiletí prezidentství antihavlistů Václava Klause a Miloše Zemana může bohužel připadnout nějakému tzv. liberálně demokratickému politikovi z řad stoupenců dnešní opozice.A ještě jedna poznámka. Vítězstvím amerického prezidenta Joa Bidena se situace ve světě změnila. 46. prezident Spojených států v zahraniční politice nejenom že vyhlašoval, ale i nyní v praxi uplatňuje silný nepřátelský kurs vůči tzv. autoritativním velmocím, které brání opětovnému návratu světové dominance liberálně demokratického Západu tj. Rusku a Číně se postupně jako myšlenková tsunami valí z USA i do Evropy.Mimochodem nejbližším politickým kolbištěm v Evropě bude Německo, tedy nejbohatší a nejprůraznější země Evropské unie. Zde pro nadcházející zářijové parlamentní volby jako kandidátku na kancléřku byla Zelenými nominována Annalena Baerbocková, která je téměř myšlenkovým dítětem Joa Bidena svým tvrdým postojem k Rusku a Číně a tvrdým bojem za liberální demokracii proti neliberálním režimům. Dnes v Německu nikdo nepochybuje o tom, že Zelení budou vítězi příštích voleb.No, a pokud jde o Česko, podle opakovaných průzkumů veřejného mínění největším favoritem na vítězství v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny jsou Piráti, což jsou Bidenovci z USA či Zelení v Německu v bleděmodrém. A spolu s koalicí SPOLU doslova protiruských stran ODS-TOP 09 a KDU/ ČSL, které v Senátu představují většinu, mohou v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny zvítězit.Vraťme se však k ústavní žalobě na prezidenta Zemana v Senátu…Otázka o možné ústavní žalobě proti prezidentu Zemanovi je důsledkem výrazného nárůstu antirusismusu v převážné části západního světa, která doputovala i do Česka. A postoj prezidenta Zemana, který odvrhl jednoduchou myšlenku, že za vše může Rusko, byla nadšenými protiruskými svazáky cítěna, jako zrada na představu, že Česko se stane rozhodující protiruskou politickou enklávou v Evropské unii.Včerejší diskuze mezi senátorskými kluby tak byly spíše mediálně politickou snahou po zviditelnění, ale většina senátorů by si sice ústavní žalobu na „proruského“ prezidenta přála, ale vystřízlivěla z neúspěchu s předchozí ústavní žalobou. Při nezměněném složení Poslanecké sněmovny, která by musela tuto žalobu odsouhlasit 3/5 většinou, by až do říjnových voleb taková cesta byla jen dalším debaklem.Odpůrci Miloše Zemana ho tvrdohlavě obviňují, že sleduje ruské zájmy. Prezident je ve skutečnosti docela loajální vůči Moskvě ve srovnání s těmi, kdo vinu za všechno klade na Rusko. Můžete odpovědět, proč český prezident zaujímá vůči Rusku tak vyvážený postoj?Miloš Zeman instinktivně sází na vyvážený postoj ke světovým hráčům, který patříval za 1. republiky k trvalé konstantě zahraniční politiky prezidentů Masaryka a Beneše. Oba na jedné straně silně kritizovali atmosféru ruského samoděržaví, ale na druhé straně chápali, že kromě západních velmocí USA, Velké Británie a Francie, má silný význam pro svět i Evropu Sovětský svaz. Konečně česko-sovětská spojenecká smlouva z roku 1935, jedna z mála v tehdejším „západním“ světě, o tom svědčí. Myšlenku udržení vazby kromě Západu na Rusko a Čínu držel a vlastně drží z tohoto důvodu dodnes. Odmítá se podvolit jednoduché rusofobii. Ve světě zatím není jediný. Kupodivu stejnou pozici v podstatě dosud drží, byť trochu kritičtěji, Angela Merkelová či Emanuel Macron…

