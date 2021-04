https://cz.sputniknews.com/20210428/zelenskyj-uvedl-jake-je-idealni-misto-pro-setkani-s-putinem-14303789.html

Zelenskyj uvedl, jaké je ideální místo pro setkání s Putinem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v rozhovoru pro italské noviny La Repubblica uvedl, že „optimálním místem“ pro jednání s Ruskem o Donbasu by se mohl... 28.04.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že minulý týden ukrajinský vůdce prostřednictvím videohovoru vyzval svého ruského kolegu, „aby se společně setkali kdekoli na ukrajinském Donbasu, kde probíhá válka“. Vladimir Putin na to reagoval slovy, že Kyjev by měl především vést dialog s vedením DLR (Doněcké lidové republiky) a LLR (Luhanské lidové republiky), ale dodal, že je připraven přijmout Zelenského v Moskvě, pokud chce jednat o bilaterální agendě. Zdůraznil však, že do ní nepatří ani Krym, ani Donbas.V pondělí ukrajinský prezident prohlásil, že vše směřuje k tomu, že se schůzka s Putinem uskuteční a dodal, že konkrétní čas a místo jsou už jen detaily. Kreml rovněž potvrdil, že administrativa obou hlav států je v neustálém kontaktu.Zmiňme, že napětí na jihovýchodě Ukrajiny se v poslední době stupňovalo. V samozvaných republikách z toho obviňují Ozbrojené síly Ukrajiny, zatímco Kyjev a západní země hovoří o aktivitě ruské armády na hranicích. Moskva však opakovaně prohlásila, že má zájem o stabilizaci situace se svými sousedy, a rovněž vysvětlila, že se na nikoho nechystá zaútočit.Schůzka Putina a BidenaKromě setkání se Zelenským plánuje Putin také schůzku se svým americkým protějškem Joem Bidenem. Podle nejnovějších informací by se tato schůzka mohla konat již v červnu. Ruský prezidentský poradce Jurij Ušakov v pořadu TV Rossia 1 řekl, že jsou již známá konkrétní data.Upřesnil, že ve hře je několik konkrétních variant, ale odmítl sdělit, o které se konkrétně jedná.„Rozhodnutí bude samozřejmě přijato v závislosti na mnoha faktorech,“ upřesnil.Americký prezident nabídl Putinovi, aby se v nejbližších týdnech setkali na území třetí země. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Moskva tuto nabídku hodnotí pozitivně a zvažuje ji.

