Bulharsko vyhostilo ruského diplomata. Rusko slíbilo odvetu

Ministerstvo zahraničí Bulharska oznámilo, že vyhošťuje ruského diplomata. Ruský zahraniční resort dal najevo, že po kroku bulharské strany budou následovat... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

Bulharská vláda se rozhodla vyhostit jednoho diplomata pracujícího na ruském velvyslanectví v Sofii. Učinila to v návaznosti na vlastní podezření ohledně údajného zapojení několika ruských občanů do organizace výbuchů skladů na bulharském území a pokusu o vraždu obchodníka Emiliana Gebreva. Sofie zároveň požádala Moskvu o pomoc s vyšetřováním dotyčných incidentů.Bulharské ministerstvo zahraničí také poznamenává, že proběhl důkladný a vážný rozhovor s ruským velvyslancem.Ruské ministerstvo zahraničních věcí již oznámilo, že vyhoštění ruského diplomata ze Sofie nezůstane bez odezvy.Výbuchy v bulharských skladechBulharská národní televize (BNT) s odkazem na prokuraturu země oznámila, že šest ruských občanů je podezíráno z výbuchů v továrnách a skladech v Bulharsku. Tři z nich byli obviněni z pokusu o vraždu bulharského obchodníka Emilijana Gebreva. Během deseti let došlo ve skladech a podnicích zneškodňujících výbušniny a vyrábějících zbraně a střelivo k několika výbuchům. Ve čtyřech z těchto případů zjistili vyšetřovatelé shodu, uvedla včera tisková tajemnice hlavního státního zástupce Sijka Milevová. V některých skladech byly uchovávány zbraně pro Gruzii a Ukrajinu.Reakce MoskvyLavrov rovněž vyzval Evropskou unii, aby plnila své závazky v otázce obchodu se zbraněmi.Jako první obvinila Moskvu z účasti na incidentech ve skladech zbraní Praha. České úřady uvedly, že ruské tajné služby zorganizovaly v roce 2014 výbuch v muničním skladu ve Vrběticích, a vyhostily zaměstnance ruského velvyslanectví v Praze. To vyvolalo odvetnou akci Ruska, která následně vyústila v diplomatický skandál. Zároveň Moskva označila obvinění ze strany Prahy za „marasmatickou přehlídku“.

Kirk Zajímavé je že se v té komedii s vyhošťováním neangažují státy na západ od nás jako například Německo Rakousko Francie vypadá to že východoevropský lokaj amerického páníčka je nejlepší a nejvěrnější lokaj 7

Simo Häyhä;, Bulharsko rusům vrací prasárny z komunistického období. 6

