https://cz.sputniknews.com/20210429/eskalace-na-hranici-mezi-kyrgyzstanem-a-tadzikistanem-hrozi-vypuknuti-ozbrojeneho-konfliktu-14320130.html

Eskalace na hranici mezi Kyrgyzstánem a Tádžikistánem. Hrozí vypuknutí ozbrojeného konfliktu

Eskalace na hranici mezi Kyrgyzstánem a Tádžikistánem. Hrozí vypuknutí ozbrojeného konfliktu

Pohraniční síly dvou středoasijských republik se vzájemně ostřelují. Ozbrojené síly Tádžikistánu byly uvedeny do stavu pohotovosti. Agenturu Sputnik o tom... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-29T16:11+0200

2021-04-29T16:11+0200

2021-04-29T17:17+0200

svět

tádžikistán

kyrgyzstán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/14320210_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_6b6d099655c295aed6c14888e26a2b8b.jpg

Pohraniční služby Kyrgyzstánu a Tádžikistánu ve středu oznámily, že na hranici mezi oběma zeměmi v oblasti západní kyrgyzské provincie Batken vypukl konflikt kvůli tomu, že představitelé Tádžikistánu se pokusili umístit bezpečnostní kamery na sloupech elektrického vedení. V Kyrgyzstánu se tato iniciativa nezamlouvala a místní obyvatelé se nejprve pokusili zbourat sloup a pak lidé po obou stranách hranic začali na sebe házet kameny.V noci se situace vyhrotila a došlo ke střelbě. Dva občané Tádžikistánu byli vážně zraněni, 16 občanů Kyrgyzstánu bylo zraněno a jeden zemřel. Později média informovala, že byl zraněn i starosta tádžického města Isfara.Později Státní výbor národní bezpečnosti Kyrgyzstánu oznámil, že na hranici došlo k přestřelce mezi ozbrojenými silami obou zemí. Pohraniční služba Kyrgyzstánu tvrdí, že se v posledních hodinách situace vyhrotila a ozbrojené síly obou zemí začaly po sobě střílet. Kyrgyzstán obvinil sousední zemi, že v oblasti konfliktu rozmístil minomety. Dále pohraniční služba uvádí, že tádžické ozbrojené síly ostřelují její stanoviště. V reakci na to speciální se síly kyrgyzské pohraniční stráže zmocnily stanoviště na území Tádžikistánu. Obě země do oblasti konfliktu vyslaly další vojáky.Naopak v Dušanbe tvrdí, že to byl Kyrgyzstán, kdo vyprovokoval konflikt. Obě dvě země jsou členy Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB).Dodejme, že se ve čtvrtek konalo zasedání Výboru tajemníků rad bezpečnosti OSKB. Na programu jednání byla společná opatření vůči výzvám a hrozbám v zóně odpovědnosti organizace a způsoby jejich neutralizace. Zda tajemníci jednali i o situaci na hranici mezi Tádžikistánem a Kyrgyzstánem se neuvádí.Jak ovšem uvedlo tiskové oddělení úřady vlády Kyrgyzstánu, kvůli situaci na hranici se premiéři obou zemí setkají ve čtvrtek v ruské Kazani, kde se koná zasedání Eurasijské mezivládní rady spadající pod Eurasijský ekonomický svaz. Ministerstvo zahraničí Kyrgyzstánu ve čtvrtek v podvečer informovalo, že se šéfové diplomacií obou zemí dohodli o zastavení palby. Ozbrojené síly mají být staženy na své základny.Během několika hodin má dále dojít ke schůzce vedení bezpečnostních složek obou zemí za účasti představitelů orgánů místních samospráv, na které se má jednat o dalších krocích pro řešení současné situace.Konflikty mezi místním obyvatelstvem či pohraničními silami na hranici mezi Kyrgyzstánem a Tádžikistánem nejsou ojedinělé. Hlavní příčinou je chybějící delimitace hranic mezi oběma zeměmi. Horská vesnice Voruch je tádžická exkláva, která je zcela obklopena územím Kyrgyzstánu.

https://cz.sputniknews.com/20210119/kyrgyzstan-odmitl-vakcinu-pfizer-13076997.html

1

tádžikistán

kyrgyzstán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tádžikistán, kyrgyzstán