Evropský parlament vyzývá země EU k vyhoštění ruských diplomatů na podporu Česka

Evropský parlament ve svém závěrečném usnesení po debatě na dubnovém plenárním zasedání vyzval EU, aby vytvořila nový strategický přístup ve vztazích s Ruskem.

Rezoluci nazvanou „Rusko: případ Alexeje Navaľného, posílení vojenské kapacity na hranicích s Ukrajinou a útok v České republice“ podpořilo 569 poslanců, 67 bylo proti a 46 se zdrželo hlasování.Připomínáme, že poté, co Rusko v reakci na vypovězení 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví v Praze vyhostilo 20 českých diplomatických pracovníků, přišlo s vyhoštěním několika ruských diplomatů Slovensko, Rumunsko a pobaltské země. Moskva reagovala recipročně. Poslanci zdůraznili, že „jakýkoli dialog s Ruskem by měl být založen na dodržování mezinárodního práva a lidských práv“.Rezoluce také „naléhavě vyzývá orgány EU a všechny členské státy, aby nepokračovaly v dostavbě plynovodu Nord Stream 2 a požadovaly zastavení výstavby kontroverzních jaderných elektráren budovaných společností Rosatom“.Za zmínku stojí, že usnesení Evropského parlamentu o mezinárodních otázkách jsou deklarativní a nezávazné. Ostatní instituce Evropské unie by však měly názor poslanců respektovat.V roce 2016 přijala EU pět principů, kterými se řídí všechny členské země při interakci s Ruskem. Principy zejména zahrnují kompletní plnění minských dohod o Ukrajině, posílení spolupráce s východními partnery EU, zajištění energetické bezpečnosti EU, rozvoj evropsko-ruské spolupráce v mezinárodních otázkách, které jsou v zájmu EU, a konečně podporu občanské společnosti v Rusku a vztahů mezi národy Ruské federace a EU.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze, s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

