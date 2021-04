https://cz.sputniknews.com/20210429/existuje-vice-verzi-vybuchu-ve-vrbeticich-avizovala-ministryne-benesova-14315789.html

Existuje více verzí výbuchu ve Vrběticích, avizovala ministryně Benešová

Existuje více verzí výbuchu ve Vrběticích, avizovala ministryně Benešová

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v podcastu PoliTalk potvrdila názor prezidenta Miloše Zemana.

Benešová se k výroku prezidenta Zemana vyjádřila tak, že její postoj je totožný.Ministryně tímto krokem popřela stanovisko premiéra Andreje Babiše (za ANO) a ministra vnitra Jana Hamáčka (za ČSSD), kteří dříve uvedli, že předmětem vyšetřování je pouze verze s účastí ruských agentů.„Uváděla jsem, co jsem četla ze zprávy BIS. Mluvila jsem od srdce tak, jak jsem si to přečetla,“ a dodala také, že přítomní šéfové tajných služeb z toho nadšení zřejmě nebyli. Sama ale detaily dalších vyšetřovacích verzí, o kterých je přesvědčená, komentovat odmítla.Premiér Babiš v reakci na Benešovou opět potvrdil, že vyšetřovací verze je pouze jedna.Připomeňme, že tento týden po schůzce s prezidentem Babiš prohlásil, že druhá vyšetřovací verze, o které prezident ve svém nedělním projevu mluvil, byla patrně původní, která pracovala s tím, že exploze byly způsobené neodbornou manipulací s výbušným materiálem.Benešová v rozhovoru také uvedla svůj postoj k veřejnému vystoupení nejvyššího státního zástupce Zemana. Ten mluvil o tom, že explozi muničního skladu nevyšetřují jako teroristický čin. Podle Benešové se do případu Zeman nemá vměšovat, protože ho ani nedozoruje. Na dotaz serveru Novinky, zda se tedy může podle ní jednat o akt státního terorismu, teroristický útok nebo útok na zboží, Benešová uvedla, že ona osobní názor nemá a posuzovat to nebude.Obvinění ze strany ČeskaČeský prezident Miloš Zeman minulou neděli poprvé promluvil v souvislosti s výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích. V televizním projevu ke spoluobčanům zejména prohlásil, že vyšetřování výbuchů na skladech ve Vrběticích pokračuje.Český premiér Andrej Babiš učinil 15. dubna prohlášení, že vláda podezírá ruské tajné služby z účasti na výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014. V Kremlu označili tato obvinění za pobuřující a nepodložená, Ministerstvo zahraničí RF je nazvala „marasmem“.

