Firma Gebreva učinila prohlášení o zkreslení faktů ohledně výbuchů ve zbrojních továrnách

Bulharská prokuratura prohlásila, že do výbuchů ve zbrojních továrnách a skladech bylo zapojeno šest ruských občanů. Předpokládá, že cílem výbuchů byly zbraně... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

bulharsko

česká republika

výbuch

Zbrojařská společnost EMCO patřící bulharskému podnikateli Emilianu Gebrevovi označila za lež údaje z vyšetřování explozí ve zbrojních továrnách a muničních skladech v této zemi v období 2011-2020, které poskytla bulharská prokuratura. Z účasti na těchto výbuších je obviněno šest ruských občanů. Informuje o tom Bulharský národní rozhlas.Mluvčí hlavního prokurátora Bulharska Sijka Mileva představila 28. května údaje vyšetřování čtyř výbuchů, k nimž došlo během 10 posledních let ve zbrojních továrnách a muničních skladech. Podle jejích slov jsou si všechny tyto výbuchy navzájem podobné a zničená produkce byla určena pro Gruzii a Ukrajinu.V prohlášení společnosti je vyvrácena informace o tom, že zničená munice byla určena na export, včetně do Gruzie. „Tuto lež se dá snadno prověřit pomocí existujících dokumentů,“ prohlásili v EMCO.Spolu s tím společnost přiznala, že v roce 2011 došlo v jednom z jejích muničních skladů v Lovnidole k výbuchu. Zničená munice byla dopravena, jak upřesnila EMCO, z Česka po roce 2010. Mluvčí společnosti poukázal na to, že v listopadu 2013 zastavila prokuratura vyšetřování příčin výbuchu. „Tvrzení prokuratury, že výbuchu předcházel požár, neodpovídá skutečnosti,“ uvádí se v prohlášení.Gebrevova firma také vyvrátila prohlášení o tom, že se podílela na výbuších v podniku VMZ-Sopot v roce 2015. EMCO položila otázku, proč se prokuratura snaží uvést všechny v omyl falešnými fakty. „Co dělala prokuratura po celá tato léta ve vyšetřování těchto výbuchů? Proč znovu mluví o EMCO místo toho, aby pátrala po skutečných příčinách a vinících těchto teroristických útoků,“ ptá se společnost.Mileva prohlásila, že bulharské úřady vyšetřují eventuální účast ruských občanů na čtyřech výbuších v muničních skladech. Podle jejích slov existuje předpoklad, že cílem explozí v letech 2011, 2015 a 2020 byly zbraně patřící Gebrevovi. Poznamenala, že prokuratura identifikovala šest ruských občanů, jež se nacházeli v zemi v čase těchto výbuchů. Mohli také mít prsty na atentátu na Gebreva, dodala.Obvinění ze strany ČeskaČeský prezident Miloš Zeman minulou neděli poprvé promluvil v souvislosti s výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích. V televizním projevu ke spoluobčanům zejména prohlásil, že vyšetřování výbuchů na skladech ve Vrběticích pokračuje.Český premiér Andrej Babiš učinil 15. dubna prohlášení, že vláda podezírá ruské tajné služby z účasti na výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014. V Kremlu označili tato obvinění za pobuřující a nepodložená, Ministerstvo zahraničí RF je nazvala „marasmem“.

bulharsko

česká republika

2021

