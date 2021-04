https://cz.sputniknews.com/20210429/hygienici-hlavniho-mesta-varuji-indicka-mutace-koronaviru-uz-je-v-praze-14318601.html

Hygienici hlavního města varují: Indická mutace koronaviru už je v Praze

V Praze byla poprvé zaznamenána indická mutace covidu-19. Informovala o tom Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP).

Uvádí se, že první případ onemocnění covidem-19 ve verzi označované jako B.1.617, takzvané indické mutace, se týká fyzické osoby z Indie. HSHMP ve své zprávě informuje, že ihned po zjištění dané skutečnosti zahájila detailní epidemiologické šetření a dohledává eventuální rizikové kontakty tak, aby nedošlo k přenosu indické mutace na další osoby. Připomeňme, že první případ nákazy mutovaným virem byl hlášen 24. dubna v Hradci Králové, kam mutaci podle všeho přivezla studentka z Indie. „Paradoxně nebyla nemocná ona, ale její indická spolubydlící,“ uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Dodal, že případ nákazy se povedlo poměrně dobře vytrasovat.Indičtí vědci začátkem dubna objevili tzv. dvojitou mutaci, která může být nakažlivější. Indický virolog Šahíd Džamíl uvedl, že se vyskytují naráz na jednom viru. „Může to viru umožnit, aby se vyhnul imunitnímu systému a snadněji se šířil,“ uvedl.Podle zveřejněného stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO) z tohoto týdne zatím o tzv. indické mutaci covidu-19 nejsou k dispozici bližší podrobnosti, WHO nicméně mutaci detailně sleduje a průběžně vyhodnocuje. Covid-19 a jeho mutaceArenberger dřive sdělil, že ministerstvo ve spolupráci se SÚKL zjišťovalo kapacity laboratoří, které by se mohly zabývat rozpoznáváním různých mutací viru. Vláda pro laboratoře před dvěma týdny vyhradila zhruba 160 milionů korun.Zmiňme, že od konce loňského roku v ČR převládá britská mutace, která je nakažlivější ve srovnání s původním koronavirem. Současné vakcíny jsou ale proti britské mutaci účinné.V únoru se objevila jihoafrická mutace, která je ještě agresivnější a není zcela jasné, zda jsou proti ní účinné všechny vakcíny. Společnost Pfizer/BioNTech avizovala vysokou efektivitu jejich produktu.Brazilská mutace se potvrdila v dubnu. Ředitel brněnské laboratoře Omar Šerý uvedl, že tato mutace je velmi nebezpečná.Aktuální epidemická situace v ČeskuV Česku ve středu přibylo 2 483 potvrzených případů onemocnění covid-19. Oproti stejnému dni minulého týdne to bylo téměř o 16 procent méně. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.Nižší nárůsty nových případů se projevují také v menší zátěži zdravotnického systému. V nemocnicích bylo ve středu 2 966 pacientů s covidem, nejméně od 13. října. Jako těžký hodnotí lékaři stav 622 covidových pacientů, což je nejnižší počet od 20. prosince.Za čtyři měsíce od začátku očkování proti covidu aplikovali zdravotníci v Česku přes tři miliony dávek vakcíny proti covidu. Plně očkováno je přes 980 tisíc lidí.

