Jaká budou další uvolnění? Probíhá tisková konference po jednání vlády

Pokud se epidemická situace bude zlepšovat, vláda plánuje v Praze, Středočeském a případně i Libereckém kraji umožnit chodit do školek všem, nejen předškolákům. Děti by se tam mohly vrátit po víkendu, a to bez povinného nošení roušek a bez testů. Vláda by také měla projednat, zda by se děti mohly s testem ze školy účastnit kroužků a dalších volnočasových aktivit.