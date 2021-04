https://cz.sputniknews.com/20210429/jakapak-to-nahoda-okamura-promluvil-o-zarazejicich-souvislostech-v-kauze-vrbetice-14316056.html

„Jakápak to náhoda!“ Okamura promluvil o zarážejících souvislostech v kauze Vrbětice

Jednání české vlády v průběhu krize ve vztazích mezi Prahou a Moskvou je naprostým amatérstvím, tvrdí šéf SPD Tomio Okamura. Kauza Vrbětice se zjevně objevila... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-29T12:02+0200

Klíčovým problémem kolem tématu výbuchu muničních skladů ve Vrběticích a obvinění Ruska, který následně vyústil v diplomatickou krizi mezi Prahou a Moskvou, je absence náležitých důkazů, bez nichž není možné ani zahájit trestní stíhání a soudní řízení. Obvinění proti Rusku by se měla zakládat na spolehlivých důkazech, které vláda doposud nepředložila, zdůraznil Tomio Okamura ve svém příspěvku na sociálních sítích.Šéf SPD nenechal stranou ani geopolitický a ekonomický kontext, v jehož rámci vznikla tato kauza. Nedalo se totiž nevšimnout, že obvinění proti Moskvě se objevila právě tehdy, kdy vztahy mezi západem a Ruskem zaznamenávají určité napětí v řadě oblastí. Týká se to i velkých ekonomických projektů, kde probíhá otevřená konkurence mezi různými subjekty.Ztráta vlastních ziskůČeský poslanec tvrdí, že Česko musí sledovat své vlastní národní zájmy a nehrát roli užitečného idiota, natož nechat se vtahovat do možného rozsáhlého konfliktu mezi Bílým domem a Kremlem. Důležité je rovněž i to, že Česko může přijít i o obchodní či finanční zisky, pokud bude i nadále rozpoutávat diplomatický konflikt s Ruskem. Jednání pomocí ultimát je amatérství, ale ne obhajoba vlastní suverenity.Jako názorný příklad uvádí Okamura Německo, které pokračuje ve spolupráci s Ruskem, a to nehledě na politické napětí mezi Spojenými státy a Ruskem. Týká se to i možného nákupu vakcíny Sputnik V, německá strana totiž hodlá nakoupit 30 milionů dávek ruské očkovací látky.

Silvie Bravo Tomio! 9

ignác Vzájemný obchod USA a Ruska se pět let neustále zvyšuje. Možná by nad tím měla dementní polovina naší populace popřemýšlet. Jestli je pro nás fajn trhat ty obchodní vazby pod lživými konstrukcemi, které si USA a Německo s Ruskem neustále posiluje. 7

3

