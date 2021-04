https://cz.sputniknews.com/20210429/lekovy-ustav-prozkoumal-dokumenty-k-vakcine-sputnik-v-pripominky-poslal-uradu-vlady-14314012.html

Lékový ústav prozkoumal dokumenty k vakcíně Sputnik V. Připomínky poslal Úřadu vlády

Lékový ústav prozkoumal dokumenty k vakcíně Sputnik V. Připomínky poslal Úřadu vlády

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) prostudoval materiály k ruské vakcíně proti covidu-19 Sputnik V. Jak ředitelka ústavu Irena Storová uvedla pro... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-29T07:58+0200

2021-04-29T07:58+0200

2021-04-29T07:58+0200

ruská vakcína proti covidu-19 sputnik v dobývá svět

sputnik v

vakcína

rusko

čr

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/13280267_0:88:3331:1961_1920x0_80_0_0_c7a16d628328013c87fef994e7c05975.jpg

Uvádí se, že klinické testování vakcíny Sputnik V zatím neprobíhá, protože SÚKL nejdřív musí dostat žádost a spolu s ní i potřebné dokumenty a informace o konkrétním léčivém přípravku.Podle ředitelky Storové však ústav nic takového k dispozici nemá.SÚKL má naopak k dispozici materiály k vakcíně, které prostudoval a připomínkoval. Připomínky byly předány Úřadu vlády.Ředitelka Storová také dodala, že dokumenty nestačily k tomu, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv mohl například udělit výjimku k použití vakcíny. Podle ní šlo o desítky stran, přičemž z jejích slov vyplývá, že u podobných léčivých přípravků jde obvykle o desítky tisíc stran.Vakcína Sputnik V byla schválena již ve více než 60 zemích s celkovým počtem obyvatel přibližně tři miliardy. Podle počtu schválení státními regulátory obsadil Sputnik V druhé místo na světě. Účinnost vakcíny činí 97,6 % podle výsledků analýzy údajů 3,8 milionu očkovaných obyvatel RF, což je víc než data dříve zveřejněná časopisem The Lancet (91,6 %), sdělil dříve Ruský fond přímých investic (RFPI) a Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji.V Česku bylo doposud vykázáno přes 2,9 milionu očkování. Obě dávky dostalo 964 906 lidí. Během úterý bylo naočkováno 55 572 lidí, z toho 11 361 dostalo druhou dávku. Nejvíce se očkuje v Praze, Moravskoslezském kraji a Středočeském kraji. Zhruba 77 % dávek připadá na vakcínu od firmy Comirnaty Pfizer/BioNTech.

https://cz.sputniknews.com/20210428/i-po-vakcinaci-70--populace-se-odmitaci-vakcin-budou-mozna-muset-testovat-varoval-arenberger-14312250.html

Rosta Novy

to jsou zas kecy ... desítky tisíc stran ... kdyby ta nána měla studovat třeba jen jednu desítku tisíc stran odborného textu, když vezmeme v úvahu nějakou pracovní dobu, studovala by je cca půl roku ... hlavně, že vypustí nějaký blábol, co na tom, že je to totální hloupost, někdo se chytne

12