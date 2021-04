https://cz.sputniknews.com/20210429/manzelstvi-homosexualu-je-o-krok-bliz-poslanci-novelu-poslali-do-vyboru-14324384.html

Manželství homosexuálů je o krok blíž. Poslanci novelu poslali do výborů

Manželství homosexuálů je o krok blíž. Poslanci novelu poslali do výborů

Návrh zákona, který má umožnit manželství osob stejného pohlaví, míří k posouzení do výborů. Ve čtvrtek ustál hlasování o jeho zamítnutí. Zda ale o něm... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-29T20:21+0200

2021-04-29T20:21+0200

2021-04-29T20:21+0200

čr

homosexualita

manželství

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/793/89/7938914_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f17405d70c19ae999de0308942061aa.jpg

Pro zamítnutí hlasovalo 41 z 93 přítomných poslanců. Mezi odpůrci homosexuálních manželství byli poslanci SPD, KDU-ČSL, část ODS, část ANO i nezařazení poslanci z Trikolóry či Volný blok. Naopak předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že ačkoli je katolička, manželství pro všechny podporuje.Novela tak nyní zamíří do výborů. Nicméně poslanci prodloužili dobu na projednávání ze standardních 60 dnů na 80 dnů. Proto není jisté, že poslanci o novele rozhodnou do říjnových voleb.Sněmovna ovšem ve čtvrtek podpořila i návrh zvýšení ochrany manželství výhradně jako svazku muže a ženy, a to doplněním ústavní listiny práv a svobod. I přes snahu Pirátů ji potopit i tato předloha jde do výborů, kde se bude rovněž projednávat v prodloužené lhůtě.Rozšíření manželského svazku na homosexuály navrhlo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, a sice ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Pod návrh na ústavní ochranu tradičního manželství se podepsalo 37 poslanců z KDU-ČSL, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN.Pokud občané stejného pohlaví budou moci uzavírat manželství, získají tím stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Současný systém registrovaného partnerství to neumožňuje.Odpůrci manželského svazku homosexuálů poukazují na historické zakotvení manželství jako v zásadě trvalého svazku jednoho muže a jedné ženy. Pomocí ústavního zakotvení proto chtějí poslanci nynější definici manželství chránit před „ohrožením ze strany snah o její zpochybnění či přetvoření“.Emotivně vystoupil i předseda SPD Tomio Okamura, který se nechal slyšet, že by raději vyskočil z okna, než aby ho adoptoval stejnopohlavní pár. Sám Okamura část dětství strávil v dětském domově.Naopak o osobní zkušenosti s nemožností uzavřít lesbický sňatek se podělila bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová.Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) navrhl rozšířit práva pro registrované partnery, aniž by se tomu říkalo manželství.

https://cz.sputniknews.com/20210429/radsi-skocim-z-okna-ve-snemovne-se-resi-snatky-stejnopohlavnich-paru-okamura-se-vyjadril-jasne-14316713.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

homosexualita, manželství, česká republika