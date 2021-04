https://cz.sputniknews.com/20210429/na-ukrajine-zelenskemu-navrhli-aby-se-s-putinem-sesel-na-krymu-14314236.html

Na Ukrajině Zelenskému navrhli, aby se s Putinem sešel na Krymu

Na Ukrajině Zelenskému navrhli, aby se s Putinem sešel na Krymu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by se s ruským lídrem Vladimirem Putinem měl setkat na Krymu, píše ukrajinský portál depo.ua. 29.04.2021, Sputnik Česká republika

V případě takové schůzky by Zelelenskyj mohl prohlásit, že Krym je Ukrajina. V tomto případě by žebříčky Zelenského nehledě na skandál vyrostly mnohem výrazněji než po zavedení sankcí proti Viktora Medvedčuka, předpokládá autor článku na ukrajinském portálu.Autor také nevylučuje, že Zelenskyj nepojede ani na Krym, ani do Moskvy, ale bude hledat nějaké neutrální území.Dříve prezident Ukrajiny Zelenskyj v rozhovoru pro římské noviny la Repubblica při odpovědi na otázku o možné schůzce s Putinem prohlásil, že Vatikán by se mohl stát „optimálním“ místem pro jednání o regulaci na Donbasu.Ještě dříve Zelenskyj ve video projevu o bezpečnostní situaci v zemi Putinovi navrhl, aby „se setkali na jakémkoliv místě ukrajinského Donbasu, kde probíhá válka“.Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov poté novinářům řekl, že neví, jestli je Vladimir Putin ochotný někam jet kvůli jednání se Zelenským.Jednání Putina a ZelenskéhoRuský prezident Vladimir Putin oznámil, že je připraven diskutovat o bilaterálních vztazích s ukrajinským lídrem Volodymyrem Zelenským, a to v jakoukoli vhodnou dobu. Při této příležitosti jej ruský vůdce pozval do Moskvy.Putin si myslí, že Kyjev v poslední době podnikl mnoho kroků, které ničí vzájemné vztahy s Moskvou. Mezi problémy bilaterálních vztahů zařadil například postoj Kyjeva k ruskému jazyku a ruské pravoslavné církvi.Dodal však, že pokudchce Zelenskyj začít obnovovat vztahy s Ruskou federací, Moskva to uvítá. Prezident RF to uvedl během jednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem.

