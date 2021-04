https://cz.sputniknews.com/20210429/nejvetsi-zakazka-v-moderni-historii-ceske-armady-dela-misto-oleje-nazor-14320566.html

Největší zakázka v moderní historii české armády. Děla místo oleje? Názor

Bylo zveřejněno, že na nejbližším jednání česká vláda projedná tendr na nákup 210 transportérů za více než 50 miliard korun. Bude to největší nákup v historii...

Visí nad Českem vojenská hrozba? Někdo se domnívá, že pochází z Ruska, se kterým Praha zcela zničila vztahy, kvůli čemu se Česko pravděpodobně objeví v ruském seznamu „nepřátelských států“? Svůj názor Sputniku sdělil ekonom Jaroslav Tichý:Nemyslím si, že nákup transportérů by souvisel s nějakou přímou hrozbou, byť svět se nyní nalézá ve velmi vyhrocené situaci. Jde spíše o reakci na tlak na členské země v rámci NATO na zvýšení zbrojních nákladů těchto zemí na 2 % ročního HDP. Z informací odborných kruhů u nás se lze nicméně dočíst, že modernizovaná BVP již skutečně potřebujeme. Nákup začal být připravován ještě před nedávným incidentem mezi Ruskem a Českou republikou a nemá tudíž žádnou souvislost. Půjde ale především o to, jaké transportéry mají být kupovány.Potřebujeme (podle odborníků) transportéry pásové, schopné překonávat vodní toky, dostatečně prostorné pro převoz vojáků. Ne každý výrobek nabízený různými výrobci musí tyto požadavky nutně splňovat. Nákup má sice proběhnout formou vypsané soutěže, nicméně mohou převážit politické tlaky. Může se zde setkat zájem o dodávky ze strany USA se zájmem západoevropských výrobců. Nevím, jak daleko byl projekt na výrobu našich vlastních BVP v Přerově a zda by ho bylo možné v dohledné době dokončit.Bývali jsme zbrojařskou velmocí a dnes jsme se sami vmanévrovali do situace, že téměř vše dovážíme, a to nejen v oblasti výzbroje vlastní armády. Rozhodně bych byl pro nákup BVP u českého výrobce, pokud by měl srovnatelnou kvalitu. Těch 53 mld. Kč by totiž zůstalo „doma“, a to se všemi následnými přínosy. Skutečnost, že se dnes tato dohoda odehrává na pozadí zhoršujících se vztahů s Ruskem, dává, myslím, jejím organizátorům nadšení. Každá armáda, čistě hypoteticky, potřebuje nepřítele. Ministerstvo obrany má tedy morální opodstatnění pro dohodu století, což je pro Českou republiku nabídka v hodnotě 53 miliard korun.Nyní, když je česká ekonomika stejně jako všude ovlivněna pandemií koronaviru a potřebuje rychlé obnovení, nebylo by lepší poslat tyto finanční prostředky na dodatečné platby lékařům, důchodcům, rodinám s dětmi, na léčbu pacientů trpících nemocí, nákup vakcín, pomoc podnikatelům atd.? A nevrátit ministerstvu obrany 10 miliard korun, které Sněmovna vrátila zpět? Váš názor?Chápu, že tato otázka dnes nevyhnutelně vyvstává u každého občana. Ale ne všechno je tak jednoduché. Dostali jsme se sami do situace, kdy po odkládání investic přichází nutnost jejich realizace v době pro nás nejméně vhodné. U mostů v havarijním stavu takové investice odložit nelze, u nákupu moderních BVP musí akutnost takové investice posoudit odborníci, navíc s přihlédnutím k tlaku na zvýšení našich investic do armády. Každopádně lze považovat za rozumné, že splátka kupní ceny těchto BVP bude rozložena do delšího časového období. Co se týče obnovy ekonomiky, nelze toho dosáhnout zvýšením plateb lékařům, důchodcům a rodinám s dětmi. Peníze je třeba investovat do restrukturalizace české ekonomiky, nikoliv jen strávit. Za tímto účelem schválila česká sněmovna i prvních 500 mld. Kč, o něž bylo zvýšeno naše zadlužení v r. 2020.Je s podivem, že při žádosti vlády o souhlas sněmovny s navýšením státního dluhu o dalších 500 mld. Kč v r. 2021 se nikdo ze sněmovny nezeptal, jak bylo využito 500 mld. Kč pro r. 2020 a co za ně bylo konkrétně v české ekonomice restrukturalizováno? Zjistili bychom totiž, že nic. Tyto peníze byly neproduktivně stráveny, příp. rozdány velkým společnostem. Jejich majitelé mohou být zítra již pryč i s penězi, zatímco naše obyvatelstvo bude po dlouhé roky tyto dluhy splácet. Nemá snad ani smysl komentovat průhlednou hru s 10 mld. Kč odebranými „na oko“ z rozpočtu armády, aby se do něj zanedlouho opět vrátily. Ať již najednou či po částech. Tedy ani politické hrátky mezi politickými stranami ANO a KSČM. Byly průhledné a nikam nevedoucí, což nakonec ukázalo i pozdější vypovězení podpory této vládě ze strany KSČM.Vláda měla využít alespoň část těchto peněz (za 2 roky jde již o 1 bilion Kč) k tomu, aby se investováním do restrukturalizace a modernizace některých perspektivních podniků u nás stala formou kapitalizace své investice jejich spolumajitelem. Pomohla by tak jak těm podnikům a jejich stávajícím vlastníkům, kterým potřebné finanční prostředky k tomu budou chybět, tak i k obnově vlastních zdrojů peněz do státního rozpočtu z titulu podílu na zisku takových podniků. Nelze spoléhat pouze na výběr daní jako prakticky jediného zdroje příjmů státního rozpočtu, zejména pak v době, kdy výroba poklesla a zaměstnanci jsou často doma a spíše od státu peníze potřebují, než státu na daních platí.A na závěr bych rád uvedl několik čísel. Během 4. čtvrtletí 2020 prokázala česká ekonomika značnou odolnost vůči nepříznivé epidemické situaci. Reálný hrubý domácí produkt, očištěný o sezónní a kalendářní vlivy, mezičtvrtletně vzrostl o 0,6 %. Jeho meziroční pokles se zmírnil z 5,1 % ve 3. čtvrtletí na 4,8 % ve 4. čtvrtletí. Za celý rok 2020 se nicméně ekonomika propadla o 5,6 %, což byl největší pokles v historii samostatné České republiky. Opakuji, HDP se loni propadl nejvýrazněji od vzniku samostatné ČR. Přirozeně vyvstává otázka: mohly by peníze, které dnes utrácíme, obrazně řečeno na „válku“, pro vojenské potřeby, pomoci oživit ekonomiku? Myslím, že odpověď je každému jasná. Samozřejmě by nebyly nadbytečné.

