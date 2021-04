https://cz.sputniknews.com/20210429/nemecky-politik-zhodnotil-vyhlidky-plynovodu-nord-stream-2-14319819.html

Německý politik zhodnotil vyhlídky plynovodu Nord Stream 2

Německý politik zhodnotil vyhlídky plynovodu Nord Stream 2

Německo má zájem o budoucí spolehlivé dodávky plynu z Ruska, hodlá rychle uvést do provozu plynovod Nord Stream 2, prohlásil premiér spolkové země Sasko... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

„Tématika fóra se velmi změnila ve srovnání s minulými konferencemi. Dnes projednáváme obnovitelnou energetiku a vodík. Rusko… má v této sféře velký potenciál. Proto je volba témat… velmi zaměřena do budoucna. My v Německu máme zájem na tom, abychom také v budoucnu měli spolehlivé dodávky plynu z Ruska, 40 % potřeby EU v plynu uspokojuje Rusko, proto chceme rychle spustit nový plynovod Nord Stream 2. Také si chceme promluvit o tom, jak může výroba vodíku uspokojit naše potřeby tady v Evropě,“ řekl Kretschmer.Stavba plynovodu Nord Stream 2Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu od pobřeží Ruska přes Baltské moře až do Německa.USA prosazují v Evropě svůj zkapalněný plyn a pokouší se výstavbě ruského plynovodu zabránit. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti společnostem, které se výstavby účastní, kvůli čemuž švýcarská Allseas ihned zastavila práci.Výstavba byla obnovena o rok později, v prosinci roku 2020 položila společnost Nord Stream 2 AG za pomoci lodě Fortuna 2,6 kilometru potrubí v německých vodách.V březnu společnost oznámila, že se Akademik Čerskij k výstavbě připojí po zkouškách nedaleko Kaliningradu. Loď má obnovit pokládku první větve plynovodu Nord Stream 2.Podle informací z 31. března byl plynovod postaven z 95 procent, zůstávalo položit 121 kilometrů z celkové délky dvou větví 2 460 kilometrů.Moskva plánuje výstavbu ukončit do konce léta.

