https://cz.sputniknews.com/20210429/ockovani-sputnikem-v-budapesti-fico-odhaluje-skutecny-smysl-neplanovane-cesty-matovice-do-madarska-14315115.html

Očkování Sputnikem v Budapešti? Fico odhaluje skutečný smysl neplánované cesty Matoviče do Maďarska

Očkování Sputnikem v Budapešti? Fico odhaluje skutečný smysl neplánované cesty Matoviče do Maďarska

Lídr Směru-SD Robert Fico se vyjádřil k budoucí cestě slovenského ministra financí Igora Matoviče a poslance Györgyho Gyimesiho do Maďarska. Podle oficiální... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-29T14:25+0200

2021-04-29T14:25+0200

2021-04-29T14:25+0200

sputnik v

igor matovič

maďarsko

slovensko

očkování

robert fico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/882/84/8828470_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2d284209bc5752566b079b64c3fe64cc.jpg

Expremiér Slovenské republiky Robert Fico netají svou nespokojenost s tím, že se Igor Matovič snaží přesahovat své pravomoci. Tentokrát se terčem kritiky ze strany předsedy opoziční strany Směr-SD stala oznámená cesta ministra financí Matoviče a jeho spolustraníka a poslance Národní rady Györgyho Gyimesiho do Budapešti. Jak tvrdí Igor Matovič, pracovní návštěva bude věnovaná tématu otevření elektrického propojení mezi Slovenskem a Maďarskem.Jenže řešení těchto záležitostí vůbec nepatří do finančního resortu, v jehož čele nyní stojí Igor Matovič. Měl by se tím zabývat bud’ předseda vlády anebo ministr hospodářství, uvádí Fico a dodává, že skutečný záměr této návštěvy je jiný. Jde totiž o snahu upevnit své politické postavení.Ve svém videu zveřejněném na Facebooku se Fico dotkl i tématu očkování. V souvislosti s tím šéf Směru připomněl slova poslance Györgyho Gyimesiho , který oznámil, že během své cesty do Maďarska chtějí projednat možnost očkování Slováků v Budapešti. Podle slovenských médií by se mohlo jednat o očkování ruskou vakcínu Sputnik V.Uvádí přitom, že výše zmíněná cesta nebyla původně plánovaná a nebyla předem schválená slovenskou vládou. O svém záměru odcestovat do Budapešti Matovič informoval včera, nyní vláda bude muset tuto návštěvu schválit dodatečně.Očkování na SlovenskuMožnost přihlásit se na očkování budou mít od čtvrtka 29. dubna i Slováci ve věku od 16 let.Slovenský ministr uvedl, že za podmínky dodání přibližně milionu dávek vakcín od Pfizer/BioNTech, které by měly na Slovensko dorazit do konce května, by mohli být do konce června alespoň první dávkou vakcíny naočkováni všichni, kteří o to mají zájem.

1

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik v, igor matovič, maďarsko, očkování, robert fico