„Odvážný střih." Třešničková se svlékla a rozdělila fanoušky na dva tábory

Tentokrát se na jejím instagramovém profilu objevil snímek v odvážných jednodílných plavkách. Kráska na něm pózuje na písečné pláži.Její plážový model však vzbudil rozporuplné reakce. Některým se plavky líbily a chválili je.A přidávali se další: „Krásné plavky.“Některé ženy však přiznaly, že si nedokáží představit, že by v něčem takovém měly chodit oblečené.Ostatní však měli na její plavecký úbor zcela opačný názor, i když se zřejmě jedná o velmi módní kousek.A zmínka přišla také na její postavu: „Postavu máte dokonalou.“Podle fanoušků je tak Týna pořád kočka, a to i přes jizvy, které jsou nyní součástí jejího těla: „Dokonalá i s jizvami.“Týnuš TřešničkováKristýna Třešňáková je známá česká youtuberka a influencerka, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Narodila se 8. října 1995 v Liberci a na sociálních sítích se věnuje hlavně kráse, módě a životnímu stylu. Má mladší sestru Martinu.Třešňáková se dříve nechvalně proslavila, když její intimní fotky unikly na veřejnost. Na šesti snímcích vyfocených na mobil byla tato kráska zachycena před zrcadlem jen v kalhotkách nebo úplně nahá. V srpnu 2016 tyto snímky někdo zveřejnil na webu agresori.com.V roce 2018 se stala nehoda, která Týnuš poznamenala jak fyzicky, tak psychicky. Při návštěvě turecké vyhlášené steakové restaurace Nusr-Et slavného kuchaře Nusreta Gökceho, který vystupuje pod přezdívkou Salt Bae, byla totiž nešťastnou náhodou popálena. Po nehodě skončila na devět měsíců v péči tureckých lékařů, její zranění byla vážná. Utrpěla popáleniny 2. stupně na 30 % těla. Když se v roce 2019 vrátila zpět do Česka, její počet sledujících prudce vzrostl. Lidé ji totiž obdivovali za její sílu, odvahu a zajímali je její beauty inspirace a boj s popáleninami. Nyní má na Instagramu přes 452 tisíc sledujících.

