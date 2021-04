„Pokud Rusko jedná agresivně, musíme reagovat.“ Pavel navrhl zapojit NATO do řešení krize s Moskvou

https://cz.sputniknews.com/20210429/pokud-rusko-jedna-agresivne-musime-reagovat-pavel-navrhl-zapojit-nato-do-reseni-krize-s-moskvou-14317529.html

Generál Petr Pavel přišel s nápadem jednat s Kremlem v rámci dialogu Rusko-NATO. Podle jeho slov Česká republika musí vést komunikaci s Ruskem jako západní... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

Iniciativa k jednání s ruskou stranou by mohla pocházet ze strany Západu, myslí si bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Ve svém komentáři věnovaném současné krizi ve vztazích mezi Prahou a Moskvou český generál prosazuje myšlenku, že Česko má jednat s Ruskem jako členský stát Severoatlantické aliance. Navíc jednání jménem celého NATO podle něj umožní ukázat Rusku určité hranice ve vzájemných vztazích.Petr Pavel nabízí možnost využití formátu diplomatických konzultací v rámci Rady NATO-Rusko, dotyčný přitom přiznává, že v poslední době tento kanál komunikace není dostatečně účinný, poslední jednání v tomto formátu totiž proběhla před dvěma lety. Kromě toho český generál nevylučuje komunikaci na odborné, vojenské úrovni, kdy se předseda vojenského výboru NATO či vrchní velitel pro Evropu může sejít s náčelníkem Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace.Dále Petr Pavel zdůraznil, že absence konstruktivní komunikace mezi stranami může vést k další eskalaci napětí a hrozí zvýšením dezinformačních aktivit hybridních útoků.Česko-ruské vztahy v kontextu amerických zájmůSoučasná roztržka v česko-ruských vztazích je důsledkem nepodložených obvinění ze strany Prahy vůči Moskvě, jednání Česka je přitom podmíněno americkou zahraniční politikou, myslí si bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, který nyní zastává funkci zástupce předsedy Rady bezpečnosti Ruské federace.Veškerá obvinění z české strany ohledně výbuchů muničních skladů ve Vrběticích jsou podle slov Medveděva „vycucány z prstu”. Rozrůstání krize ve vzájemných vztazích po vyhoštění ruských diplomatů bylo prostě nevyhnutelné, dodal Dmitrij Medveděv. Dále poznamenal, že jakákoliv diplomatická válka je cestou do slepé uličky.

