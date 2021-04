https://cz.sputniknews.com/20210429/poplach-v-ceske-televizi-podle-benesove-by-novinari-ct-a-rozhlasu-meli-zverejnovat-majetek-14315468.html

Poplach v České televizi. Podle Benešové by novináři ČT a rozhlasu měli zveřejňovat majetek

Poplach v České televizi. Podle Benešové by novináři ČT a rozhlasu měli zveřejňovat majetek

V České televizi opět bijí na poplach. Komunistický poslanec Jiří Valenta totiž navrhuje, aby pracovníci ČT a ČRo spadali pod zákon o střetu zájmů, museli by... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

S informacemi přichází Deník N, podle kterého Ústavně právní výbor ve středu probíral novelu zákona o střetu zájmů. Poslanec Jiří Valenta vznesl pozměňovací návrh, že by se i profesionální zaměstnanci České televize a rozhlasu měli stát veřejnými funkcionáři, kteří podléhají zákonu o střetu zájmů. Deníku N to řekl bývalý předseda lidovců Marek Výborný.Ministerstvo spravedlnosti bylo k tomuto návrhu původně negativní, ale ministryně Marie Benešová nyní s návrhem souhlasí, což potvrdil její náměstek Jeroným Tejc. Ten zároveň také připomněl, že konečně rozhodnutí u pozměňovacího návrhu bude jako vždy na poslancích a senátorech.Návrh se líbí i některým poslancům, mezi kterými je například Helena Válková z ANO. Ta pro Deník N uvedla, že poté, co novináři předváděli, je dobré mít kritický postoj vůči médiím.„Po tom, co občas novináři předvedli a jakým způsobem se chovali – poškodilo to nejen mě, ale je nás tam takových více – je dobré mít v tomto směru kritický postoj vůči médiím. Já mám média ráda, vždycky jsem je měla ráda, když byla objektivní, ale pokud jsou zkreslená, jako je občas i váš deník, vadí mi to. Myslím si, že profesionální novináři nemají přece co skrývat, ne?“ uvedla.Ovčáček o novináříchJiří Ovčáček, tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana, se po rozhovoru hlavy státu pro CNN Prima News věnovaném kauze muničních skladů Vrbětice věnoval profesionální úrovni českých novinářů.Prezidentův mluvčí poukázal na skutečnost, že se neustále stírá rozdíl mezi většinou současných novinářů a novináři raných let po nástupu k moci komunistické strany.

