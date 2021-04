https://cz.sputniknews.com/20210429/radsi-skocim-z-okna-ve-snemovne-se-resi-snatky-stejnopohlavnich-paru-okamura-se-vyjadril-jasne-14316713.html

„Radši skočím z okna.“ Ve Sněmovně se řeší sňatky stejnopohlavních párů, Okamura se vyjádřil jasně

V Poslanecké sněmovně dnes pokračuje úvodní debata o navrhovaném uzákonění manželství homosexuálů, které chtějí prosadit poslanci z klubu ANO, ČSSD, TOP 09... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

Podle Okamury je hlavním argumentem lidí, kteří podporují manželství stejnopohlavních párů, že by mohly adoptovat děti, které by skončily v dětském domově.„Ponechme manželství manželstvím, rozšiřme práva pro registrované partnerství,“ dodal Okamura s tím, že proti homosexuálům nic nemá, on sám má jednoho v rodině.Nezařazená poslankyně Ivana Nevludová promluvila o totální destrukci pojmu manželství, podle ní homosexuální svazky požaduje hrstka hlasitých aktivistů.Hlavní autor navrhované ústavní ochrany manželství jako svazku muže a ženy Marek Výborný z KDU-ČSL uvedl, že se staví na stranu stabilní rodiny definované jako táta, máma a děti. „Nevedeme debatu o právu menšin, vedeme debatu o hodnotách,“ dodal.Poslankyně ANO Marcela Meklová uvedla, že právo na svazek mají mít všichni.Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová také s novelou souhlasí a návrh podpoří.Ombudsman Křeček o stejnopohlavních sňatcíchOmbudsman Stanislav Křeček v loňském rozhovoru promluvil o hojně diskutovaném tématu „manželství pro všechny“, tedy o úpravě, díky které by klasické sňatky mohly uzavírat i osoby stejného pohlaví. Křeček zdůraznil, že není proti sňatkům jako takovým, ale myslí si, že by pro takové svazky měl být vymyšlen samostatný název.Podle ombudsmana by zahrnutí párů stejného pohlaví do pojmu „manželství“ mohlo z právního hlediska vést ke zbytečnému naplňování jiným obsahem, který to bude činit nesrozumitelným.V současné situaci Křeček nevidí žádnou nerovnost a nepovažuje lidi s homosexuální orientací za občany druhé kategorie. Podle něj je to otázka pojmu.Veřejný ochránce práv prohlásil, že „právní pojem manželství již mnoho let znamená vztah muže a ženy“, a tak je v jiných případech třeba vymyslet nový název pro jiné partnerství.

