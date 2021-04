https://cz.sputniknews.com/20210429/ruske-mzv-obvineni-ohledne-bulharska-a-ceske-republiky-jsou-soucasti-kampane-zapadu-proti-moskve-14324564.html

Ruské MZV: Obvinění ohledně Bulharska a České republiky jsou součástí kampaně Západu proti Moskvě

Ruské MZV: Obvinění ohledně Bulharska a České republiky jsou součástí kampaně Západu proti Moskvě

Nepodložená obvinění proti Rusku v Bulharsku a České republice jsou součástí rozsáhlé kampaně zahájené Západem proti Moskvě, prohlásila mluvčí ruského... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-29T22:36+0200

2021-04-29T22:36+0200

2021-04-29T22:36+0200

protiruská politika

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

ministerstvo zahraničních věcí

maria zacharovová

západ

bulharsko

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/712/66/7126642_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_dcf3dc77b4184f76d5508316d119d60b.jpg

„Je zřejmé (že je to) rozvíjející se další kolo protiruské kampaně. Podívejte se, jak se překvapivě akce členů NATO seřadily bezprostředně poté, co USA znovu uplatnily protiruské sankce a vyhostily ruské diplomaty. Bezprostředně poté se v informačním a politickém prostoru objevilo téma jistého zapojení naší země do výbuchů v České republice. Poté, co bylo téma rozehráno, se přesunuli do Bulharska. To vše má jasnou souvislost,“ uvedla Zacharovová na čtvrtečním briefingu.Podle jejích slov je tato část protiruské kampaně, stejně jako ostatní, charakterizována absencí důkazů, absencí interakce s Ruskem prostřednictvím dostupných kanálů.Zacharovová rovněž uvedla, že vyhoštění diplomatů a jednostranné sankce se v posledních letech staly metodou jednání pro řadu zemí – jsou to špinavé politické hry, které ničí strukturu mezinárodních vztahů. Podle jejích slov některé země místo toho, aby rozvíjely diplomatické služby, používají tento „neadekvátní soubor nástrojů“.29. dubna Bulharsko prohlásilo asistenta vojenského atašé RF za persona non grata, sdělila ruská diplomatická mise v Sofii. Bulharské ministerstvo zahraničí informovalo o „důkladném a seriózním“ rozhovoru s ruským velvyslancem v Sofii v souvislosti s podezřením vůči Rusku. Bulharská národní televize (BNT) s odvoláním na státní zastupitelství předtím uvedla, že šest ruských občanů je podezřelých z výbuchů v továrnách a vojenských skladech v Bulharsku, tři z nich byli obviněni z pokusu o vraždu bulharského podnikatele Emiliana Gebreva.Jak řekl ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, Sofie se takovými prohlášeními rozhodla překonat Prahu, kde byly v polovině dubna ruské tajné služby obviněny z účasti na výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích z roku 2014. V návaznosti na to Česká republika vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví. V reakci na to Moskva prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za persona non grata s tím, že obvinění z výbuchu jsou absurdní, neopodstatněná a vymyšlená.

https://cz.sputniknews.com/20210429/firma-gebreva-ucinila-prohlaseni-o-zkresleni-faktu-ohledne-vybuchu-ve-zbrojnich-tovarnach-14314766.html

2

západ

bulharsko

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

protiruská politika, ministerstvo zahraničních věcí, maria zacharovová, západ, bulharsko, česká republika, rusko