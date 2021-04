Rusko nehodlá tolerovat to, co se děje v ČR, prohlásil Peskov. Reagoval také na odmítnutí Sputniku V

https://cz.sputniknews.com/20210429/rusko-nehodla-tolerovat-to-co-se-deje-v-cr-prohlasil-peskov-reagoval-take-na-odmitnuti-sputniku-v-14316506.html

Rusko nehodlá tolerovat „to, co dnes dělají v Česku, připojují se k nim Bulhaři a další“, a jasně to demonstrují, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

„To, co dnes dělají v Česku, jak se k nim připojují Bulhaři, jak se k nim v rámci této takzvané solidarity připojují v pobaltských zemích a také v dalších, tohle tolerovat nehodláme, a již to také netolerujeme. Jasně to ukazujeme,“ řekl Peskov v přenosu ruské televizní stanice První kanál.Peskov rovněž prohlásil, že Rusko reagovalo a hodlá reagovat na nepřijatelné a provokační kroky.Mluvčí rovněž okomentoval rozhodnutí českého farmaceutického regulátora ohledně zrušení testování vakcíny Sputnik V. Podle jeho mínění to souvisí s diplomatickým skandálem mezi Ruskem a Českem.„Jistě chápete, že podobná rozhodnutí přijímána kvůli těmto provokačním náladám, nejsou minimálně v zájmu Čechů,“ prohlásil Peskov a poznamenal, že jde, podle všeobecného uznání, o nejúčinnější vakcínu na světě.Premiér Andrej Babiš 17. dubna učinil prohlášení, že česká vláda podezírá ruské tajné služby z napojení na události roku 2014 ve Vrběticích. Praha vyhostila 18 ruských diplomatů. Moskva na to reagovala vyhlášením 20 zaměstnanců české ambasády za nežádoucí osoby (persona non grata).V Kremlu označili tato obvinění za pobuřující a nepodložená, reakci Prahy za provokační a nepřátelskou.Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek požádal, aby Rusko vrátilo do Moskvy vyhoštěné diplomaty, a když Praha kladnou odpověď nedostala, znovu oznámila snížení počtu zaměstnanců ruské ambasády, přičemž jim poskytla termín do konce května.Prezident Miloš Zeman se 25. dubna obrátil na spoluobčany. Podle jeho slov existují dvě verze incidentu ve Vrběticích, neprofesionální zacházení s obsahem skladů ze strany zaměstnanců a organizace výbuchů příslušníky zahraniční tajné služby.Prezident vyzval, aby se počkalo na výsledky vyšetřování a až poté činit závěry. Když bude účast ruských agentů potvrzena, musí za to Moskva podle jeho slov zaplatit. Když ale bude podezření vyvráceno, může jít o zpravodajskou hru, jež může mít vážné následky pro politický život Česka.

