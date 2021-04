https://cz.sputniknews.com/20210429/spojene-staty-zacaly-stahovat-vojska-z-afghanistanu-vsem-odpurcum-teto-akce-bylo-zaslano-varovani-14325036.html

Spojené státy začaly stahovat vojska z Afghánistánu. Všem odpůrcům této akce bylo zasláno varování

29.04.2021

„Stahování vojsk probíhá,“ řekla mluvčí správy. Připomněla, že na základě příkazu Pentagonu je do oblasti vyslán další kontingent amerických vojáků, aby byla zajištěna bezpečnost americké armády a jejích spojenců během odsunu vojsk.Zdůraznila, že stahování vojsk, které má být dokončeno před 11. zářím, nebude ukvapené, ale bude probíhat metodicky a bezpečně.Spojené státy jsou připraveny bránit sebe a své spojence „všemi prostředky“, pokud by na ně během odsunu vojsk z Afghánistánu bylo zaútočeno, prohlásila Karin Jean-Pierrová.Americká administrativa již dříve oznámila, že 1. května začne a do 11. září bude ukončeno stahování vojsk z Afghánistánu v plné koordinaci se spojenci. V roce 2020 USA a Tálibán podepsaly v Dauhá první mírovou dohodu za více než 18 let války. Dohoda předpokládá stažení zahraničních vojsk z Afghánistánu za 14 měsíců a zahájení meziafghánského dialogu po výměně vězňů. Od chvíle podepsání dohody Tálibán opakovaně obviňoval Washington z porušení dohody.V Afghánistánu dochází ke střetu mezi vládními silami a Tálibánem, který se zmocnil významných území ve venkovských oblastech a zahájil ofenzívu proti velkým městům. Mírové rozhovory mezi afghánskou vládou a Tálibánem byly zahájeny 12. září 2020 v hlavním městě Kataru.

