„To už je vážnější než Javeliny.“ Spojené státy předají Ukrajině nové zbraně

Protilodní střely, systémy protivzdušné obrany a ještě více systémů Javelin - Američané vyvíjejí nový plán dodávek smrtících zbraní na Ukrajinu.

názory

pentagon

usa

rusko

ukrajina

Ačkoliv ruské ministerstvo obrany oznámilo stažení vojsk po skončení cvičení, není pravděpodobné, že by se Pentagon vzdal příležitosti k další militarizaci regionu.Vojenská pozornost zdarmaV NATO dali dost jasně najevo, že se nechystají bojovat s Ruskem kvůli Ukrajině a nebudou posílat vojáky do Donbasu. Západ však nepřestane materiálně a technicky podporovat Kyjev.Alianční špionážní letadla a drony visí každý den nad Černým mořem a poblíž kontaktní linie a předávají informace ukrajinskému generálnímu štábu. Rozvědka DLR a LLR neustále registruje zahraniční vojenské specialisty v zákopech Ozbrojených sil Ukrajiny. V Kyjevě pravidelně přistávají vojenská dopravní letadla NATO se záhadným nákladem.A na konci dubna schválil Výbor pro zahraniční vztahy Senátu USA návrh zákona dvou stran O partnerství s Ukrajinou v oblasti bezpečnosti, který zvyšuje vojenskou pomoc Kyjevu na 300 milionů dolarů. Jak sdělila na sociálních sítích ukrajinská velvyslankyně ve Washingtonu Oksana Markarovová, za tyto peníze se budou nakupovat i smrtící zbraně.Wall Street Journal uvedl, že Pentagon bude poskytovat Ukrajině systémy protivzdušné obrany, protilodní a protitankové střely, operačně-taktické úderné systémy.Je zřejmé, že nejsložitější zbraně budou umísťovat a seřizovat západní specialisté - ukrajinský vojenský personál k tomu ještě není školen. To znamená, že nevelký kontingent vojsk aliance se stejně bude účastnit potenciálního ozbrojeného konfliktu na straně Ozbrojených sil Ukrajiny.Kyjevské úřady, které ucítily vojenskou pozornost zdarma, okamžitě začaly požadovat více. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v rozhovoru pro agenturu Reuters přiznal, že požádal amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena o pomoc při zajišťování moderního elektronického boje. Podle jeho slov je to pro Ozbrojené síly Ukrajiny nezbytné, aby „dokázaly čelit schopnosti Ruska blokovat ukrajinskou komunikaci“.Mnozí odborníci jsou navíc přesvědčeni, že západní systémy elektronického boje jsou již v Donbasu nasazeny. Například vojenský expert Alexej Leonkov se domnívá, že právě ony jsou tak spěšně přemísťovány nákladními letadly do Kyjeva. To nepřímo potvrzují nedávné zprávy Lidových milicí neuznaných republik, že drony mise OBSE prostě často nemohou vzlétnout do vzduchu, neboť signály řízení jsou rušeny z ukrajinské strany.Více raketKonkrétní zbraně, které Washington poskytne Ozbrojeným silám Ukrajiny v případě eskalace v Donbasu, dosud nebyly uvedeny. Pentagon pravděpodobně posílí protivzdušnou obranu Ukrajiny protiletadlovými raketovými systémy Patriot, neboť Kyjev o ně již dlouho prosí.A v polovině dubna šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak doslova požadoval, aby USA rozmístily Patrioty na Ukrajině, a pompézně prohlásil, že Ozbrojené síly Ukrajiny drží obranu proti Rusku „kvůli celému Západu“. Kromě toho by podle kyjevských úřadů několik divizí amerických systémů protivzdušné obrany urychlilo proces vstupu do NATO.Pokud jde o protilodní střely, Pentagon může předat Ukrajině šarži protiletadlových raket Harpoon. Ano, Kyjev nemá pro použití těchto zbraní letecké ani námořní platformy, nicméně „Harpuny“ se vyrábějí také v pobřežní verzi, na speciálních tahačích. Dosah je 280 kilometrů. Připomínáme, že lodě černomořské flotily jsou schopné vypálit salvu okřídlených Kalibrů na vzdálenost přes dva tisíce kilometrů.Za účelem zničení cílů hluboko v nepřátelské obraně mohou být ukrajinským pozemním silám poskytnuty americké operačně-taktické komplexy HIMARS s dostřelem raket ATACMS maximálně 270 kilometrů, což je opět horší než ruský raketový systém Iskander-M, který má dostřel 500 kilometrů. Kromě toho budou do ozbrojených sil Ukrajiny nadále přicházet protitankové systémy Javelin třetí generace, na což byly peníze vyčleněny.Sedm let dodávekAmeričané aktivně zásobují Ozbrojené síly Ukrajiny od samého počátku občanské války v Donbasu. A zatímco náhradní díly pro obrněná vozidla a střelivo pro ruční palné zbraně jsou nakupovány převážně v zemích bývalého socialistického tábora, tak všemožné pomocné vybavení a speciální technika především ve Spojených státech.Zpočátku se Washington omezil na neletální produkci. V roce 2014 Kyjev obdržel asi dva tisíce neprůstřelných vest, dvě desítky protibateriových stanic AN/TPQ-48A, 35 obrněných vozidel HMMWV a polní nemocnici. V roce 2015 dostal Kyjev 130 Hummerů a pět rychlostních člunů. V roce 2016 to bylo 14 radarových stanic, více než dva tisíce zařízení pro noční vidění, pět obrněných vozidel HMMWV ve verzi pro lékařskou evakuaci, 24 sad lehkých UAV RQ-11B Raven. V roce 2017 - dalších 40 Hummerů a přibližně 700 rozhlasových stanic.V roce 2018 poslal Pentagon na Ukrajinu již smrtící zbraně - 35 protitankových raketových systémů FGM-148 Javelin a 210 raket k nim. Kyjev prosí Washington o Javeliny od roku 2014 a věří, že tyto protitankové řízené střely jsou schopny přinést rozhodující vítězství. Nicméně na frontu zatím nedošli. Podle podmínek Američanů by tyto komplexy neměly být používány přímo na kontaktní linii konfliktních stran a mohou být vrženy do boje pouze v případě plnohodnotné „ruské agrese“.Kromě Javelinů poskytl Pentagon v roce 2018 ukrajinským ozbrojeným silám 2,5 tisíce zařízení pro noční vidění, šarži detektorů min, evakuační Hummery, tři systémy k boji proti odstřelovačům, a také 30 terénních vozidel, dva radary a lékařské vybavení v hodnotě devíti milionů dolarů. V roce 2019 byla podpora zhruba stejná, v celkové výši 361 milionů USD. V roce 2020 Washington již utratil 510 milionů. Je známo, že na Ukrajinu byla dopravena další várka Javelinů. Kromě toho v září Ministerstvo zahraničních věcí USA schválilo prodej Kyjevu 16 hlídkových člunů Mark VI v hodnotě 600 milionů dolarů. Ovšem kdy budou čluny předány, zatím nebylo sděleno.

3

2021

Andrej Koc

