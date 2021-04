https://cz.sputniknews.com/20210429/vedci-urcili-jaci-lide-miluji-kavu-14307284.html

Vědci určili, jací lidé milují kávu

Vědci určili, jací lidé milují kávu

Australští vědci zjistili, že lidé s dědičnými onemocněními kardiovaskulárního systému se zpravidla vyhýbají kávě nebo si vybírají variantu bez kofeinu... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-29T08:29+0200

2021-04-29T08:29+0200

2021-04-29T08:29+0200

zdraví

káva

věda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/909/39/9093922_0:138:1921:1218_1920x0_80_0_0_8b9ecc647f8269df5b83bfae958e96ce.jpg

Výsledky studie jsou zveřejněny v časopisu American Journal of Clinical Nutrition.Káva má tonizující účinek, navíc mnozí mají rádi její chuť. Ale jsou i lidé, kteří kávu nemají rádi. Vědci z Univerzity Jižní Austrálie se rozhodli zjistit, je-li to spojeno s chuťovými preferencemi nebo u těchto lidí káva vyvolává nepříjemné pocity, jako je tachykardie nebo bušení srdce.Společně s kolegy z Jihoaustralského institutu zdravotnictví a zdravotnických výzkumů (SAHMRI) zanalyzovali údaje 390 435 účastníků ve věku 39 až 73 let z britské biobanky a zjistili, že skutečně lidé s vysokým krevním tlakem, stenokardií a arytmií pijí méně kávy, konzumují kávu bez kofeinu nebo se tomuto nápoji zcela vyhýbají.Autoři porovnali informace o obvyklé konzumaci kávy s úrovněmi krevního tlaku a základní srdeční frekvence a pomocí metody mendelovské randomizace zanalyzovali kauzální vztah mezi těmito faktory.Poprvé vědci získali důkazy toho, že na konzumaci kávy má vliv genetický stav zdraví lidského kardiovaskulárního systému, které se odráží v krevním tlaku a bušením srdce.Genetika tedy odpovídá nejen za tíhu ke kávě, ale také reguluje množství její konzumace, čímž chrání organismus člověka před nadměrnou dávkou kofeinu.Autoři podotýkají, že množství vypité kávy může sloužit jako přímý indikátor zdraví kardiovaskulárního systému.Na závěr expert uvedl, že by lidé měli poslouchat své tělo.

https://cz.sputniknews.com/20210427/dietolozka-prozradila-nebezpeci-konzumace-kavy-po-ranu-14281873.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

káva, věda