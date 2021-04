https://cz.sputniknews.com/20210429/volny-se-durazne-ohradil-proti-uzakoneni-homosexualnich-snatku-povede-to-pry-k-poruseni-prav-deti-14321967.html

Volný se důrazně ohradil proti uzákonění homosexuálních sňatků. Povede to prý k porušení práv dětí

Volný se důrazně ohradil proti uzákonění homosexuálních sňatků. Povede to prý k porušení práv dětí

Poslanecká sněmovna má dnes rozhodnout, jestli stejnopohlavní svazky budou v Česku uzákoněny či ne. Poslanci z klubu ANO, ČSSD, TOP 09, Piráti, hnutí STAN a... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-29T18:45+0200

2021-04-29T18:45+0200

2021-04-29T18:45+0200

lgbt

politika

homosexualita

lubomír volný

poslanecká sněmovna

manželství

lidská práva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/12/12941567_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_7864e00af157c5cad1cb748b628f7ef1.jpg

Volný si například myslí, že by rozhodování o povolení homosexuálních sňatků mělo být v rukou široké veřejnosti, proto kritizoval poslance kvůli tomu, že zařízli v této otázce možnost provedení obecného referenda.Sám Volný je jednoznačně proti přijetí návrhu, protože je přesvědčen, že povolení manželství homosexuálů nakonec povede k tomu, že budou při adopcích zvýhodňováni. „Děje se to ve Spojených státech, děje se to v Západní Evropě,“ argumentoval. Požadavky podle něj budou narůstat, protože západní společnost vedou „pachatelé dobra“, kteří nikdy nebudou spokojeni a budou chtít přidat něco svého.Adopce dětí příslušníky netradiční sexuální orientace však jednoznačně podle Volného uškodí dětem.Adopce dětí homosexuálními páry je tak podle Volného proti jejich základním právům. „Tohle všechno tím, že si vyrábíte děti, kradete svým dětem rodiče a tím je týráte,“ pravil. Zatajování rodiče podle něho prostě správné není, protože zřejmě povede k psychickým problémům.Poslanec se dokonce domnívá, že homosexuálové jsou povinni nechtít mít dítě.„To je vrchol sobectví. To je lepší si pořídit čivavu nebo králíka a ne dítě jako módní doplněk, protože mám nějaké mateřské pudy. Tak je v sobě potlačte,“ doporučoval. Manželství je podle něho zkrátka a dobře svazkem muže a ženy a práva dětí jsou nadřazena právům homosexuálů a dalších menšin. „Není to tak, jak příroda chtěla,“ řekl.Další poslanci o stejnopohlavních sňatcíchTéhož názoru se drží i Tomio Okamura z SPD.„Já jsem část dětství v dětském domově vyrůstal. A můžu vám říct, že kdyby mě jako malého kluka adoptoval stejnopohlavní pár, tak radši skočím z okna. Já chtěl mít vždy maminku a tatínka,“ reagoval Okamura a doplnil, že manželství je svazek muže a ženy.Poslankyně ANO Marcela Meklová ale oponovala, že právo na svazek mají mít všichni.Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová také s novelou souhlasí a návrh podpoří.„Návrh podpořím. Chci, aby homosexuální páry nemusely poslouchat, že to, co oni prožívají, je úchylka,“ oznámila.

https://cz.sputniknews.com/20210225/ceka-nas-poradna-masaz-skoci-na-nas-agitka-za-stejnopohlavni-manzelstvi-nazor-13244793.html

https://cz.sputniknews.com/20210327/bank-of-england-se-snazi-o-rozmanitost-na-nove-50librove-plastove-bankovce-bude-zobrazena-lgbt-13388847.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lgbt, homosexualita, lubomír volný, poslanecká sněmovna, manželství, lidská práva