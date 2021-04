https://cz.sputniknews.com/20210429/zeman-je-velezradce-vrelo-na-vaclavaku-chvilkari-si-nasli-duvod-pokracovat-vexistenci-14325494.html

Zeman je velezradce, vřělo na Václaváku. Chvilkaři si našli důvod pokračovat v existenci?

Zeman je velezradce, vřělo na Václaváku. Chvilkaři si našli důvod pokračovat v existenci?

Reportér Sputniku dnes zavítal na demonstraci Chvilkařů na Václaváku, která si klade za cíl dosíci ústavního odvolání údajného velezrádce Miloše Zemana. Na... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-29T23:00+0200

2021-04-29T23:00+0200

2021-04-29T23:00+0200

velvyslanectví

dukovany

evropská unie (eu)

názory

milion chvilek pro demokracii

demonstrace

miloš zeman

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/14325393_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_8280e3a932185c6fb074bedfe7822837.jpg

Poznámka: agitátorka z Kremlin Watch se ve svém projevu přeřekla, podobně jako dříve Joe Biden... Z Putina udělala "Prutina"Václavák vřel hesly jako zrádci, lži, čerchman Zeman. Záminkou otevřené nenávisti vůči Rusku Chvilkařům posloužil stále nedořešený incident z Vrbětic. Chvilkaři vyčetli Zemanovi, že 8 dní mlčel, než se k výbuchu muničáku vyslovil. Náměstí ironizovalo, že během „mlčení“ prezident popřál ekvádorskému prezidentovi. Zeman je prý „falešně bohorovný, jakož i falešný hráč“ a „zpochybňuje státní instituce a bezpečnostní složky, když míchá pravdu a lež“. Mluvčí z tribuny u Václava obvinili prezidenta, že naservíroval svým postojem dáreček ruské propagandě a dezinformačním webům, Chvilkaři z Václaváku: „Ruská zpravodajská agentura RIA přišla s titulkem – ‚Události ve Vrběticích mohou být hrou zpravodajských služeb‘…Zeman dlouhodobě škodí českému státu. Neusiluje o zájem a prosperitu českých občanů. Sleduje jen své vlastní zájmy a zájmy nedemokratických režimů. Tuto jeho roli můžeme nazvat velezradou. Miloš Zeman má pro své velezrádné chování ideální podmínky…“ Miloš zeman byl řečníky několikrát označen za falešného hráče, který je bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku, byl ocejchován jako „zrádce z Hradu“. Senátoři ČR byli nato organizátory vyzváni, aby spustili proces, jehož výsledkem má být odvolání Zemana z pozice prezidenta ČR. Benjamin Roll: „Hrad je za hranou a republika v ohrožení. Andrej Babiš rozkládá stát zevnitř, vysává veřejné finance, postupně ničí všechny důležité instituce, vytváří ideální prostředí pro destabilizaci země ze strany Putinova režimu. Zemanovi sekundují jeho nohsledi, jmenovitě: Vratislav Mynář alias kancléř bez bezpečnostní prověrky a Martin Nejedlý alias Putinova spojka Kreml-Lukoil-Hrad. Oba zmínění chtějí ovládnout českou justici pomocí své kamarádky Benešové… ANO se nechává z jedné strany svazovat Milošem Zemanem, z druhé strany populisty a Okamurou. Hnutí ANO je na všech proruských silách vlastní vinou závislé. Všichni zmínění se vzájemně drží pod krkem, vzájemně si vyhovují. Miloš Zeman, komunisté i SPD jsou zcela otevřeně závislí na zájmech Kremlu. Ani se to nesnaží zakrývat. Každý další krok RF zaměřený proti naší zemi odhaluje, jak tito takzvaní vlastenci stále výrazněji a ochotněji naplňují linii ruské propagandy.“ Mluvčí dále řekl, že Zeman nedbá na novináře ani tajné služby – „Zeman nedbá, když mu pod nosem jeho proruské politiky ruští agenti zavraždili dva naše občany. Hnutí ANO, komunisty i Okamuru musíme porazit ve volbách…“ Bylo řečeno, že je třeba vyřešit obsazení HRADU, že nelze v tomto případě spoléhat ani na slušnost, ani na Ústavu. Proto mítink prý vyzývá senátory, aby podali na Miloše Zemana ústavní žalobu pro velezradu. Jen tak si prý ČR podrží statut „hrdé země, která je součástí Evropské unie“… Zaznělo též, že jen tak dáme pozitivní signál našim spojencům, kteří s námi budou pak ochotni napříště spolupracovat. Hanka Strašáková: Tolik proruských trollů, kolik se jich vyrojilo na FB stránkách, tolik rušičů naší demonstrace jsme tu snad ještě neměli…Jsme v tom všichni spolu. Jsou tu s námi dnes i občané z Vrbětic. Díky moc, že přijeli. Ruský útok ve Vrběticích není zdaleka jediným útokem na naši zemi. Není divu, když Rusku necháváme dveře do kořán.“Veronika Víchová (Kremlin Watch): Miloš Zeman je trojským koněm Kremlu. Poprvé jsme to v bezpečnostním centru Evropské hodnoty napsali v roce 2016. Již tehdy Zeman opakoval ruské lži. Nazýval válku na Ukrajině válku občanskou a popíral přítomnost ruských vojáků v Ukrajině, přesto že to v té době přiznalo už i Rusko. Stýkal se s oligarchou Vladimirem Jakuninem s vazbou na bývalou KGB. Zaměstnával také Martina Nejedlého jako poradce, ten je šéfem české pobočky firmy Lukoil. Tato firma je napojena přímo na Kreml. Když jsme Miloše Zemana v roce 2016 označili za trojského koně Kremlu, mnohým to bylo spíše k smíchu. Dnes už se směje málokdo. Zájmy RF v ČR jsou jednoznačné – podrývat naše demokratické procesy a instituce, rozdělovat společnost, získat tendr na dostavbu Dukovan a způsobit naši politickou závislost na Rusku na léta dopředu. Kdo těmto zájmům za posledních 8 let pomohl více než Zeman? Miloš Zeman podrývá práci českých institucí a médií. V květnu 2018 se zastal Ruska, když nás obvinilo z výroby jedu Novičok, kterým byl otráven agent Skripal. V prosinci 2018 nazval BIS takzvanými čučkaři. Novináře má za hyeny. V květnu 2014 vtipkoval o jejich likvidaci s Vladimírem Putinem, za jehož vlády bylo v Rusku zabito více než 20 novinářů. Zeman a jeho lidé lobbují za ruské zájmy v české jaderné energetice. Zemanův poradce Martin Nejedlý se už v roce 2017 tajně setkal se šéfem ruské firmy Rosatom. Do Moskvy se podíval znovu v listopadu 2020. Jel tam s diplomatickým pasem, zato bez mandátu jednat za Česko. Pokud Rosatom bude přizván k tendru na dostavbu Dukovan, ČR se stane vazalem Ruské federace na desetiletí dopředu. Miloš Zeman prosazuje v ČR ruskou vakcínu Sputnik V, přestože se jedná o necertifikovanou vakcínu, již neschválila EMA, přestože o této vakcíně Rusko neposkytuje dostatek informací. Zemanův projev k vrbětické kauze je špičkou ledovce. Není překvapením, že jeho slova byla okamžitě převzata ruskými kanály, aby tak RF popřela účast ruské vojenské rozvědky na incidentu ve Vrběticích.“Víchová výčtem „Zemanových /kvazi/ nešvarů“ vysvětlila, proč má být podána ústavní žaloba na současného prezidenta ČR Miloše Zemana. Pak neopomněla dodat, že „Miloš Zeman je hlásnou troubou Ruska v ČR a že tento, stále ještě prezident, nezastává zájmy občanů ČR, ale agresivního ruského diktátorského režimu.“Jak se říká, nejlepší závěremNa mítinku o Ruské propagandě dále mluvil takéanalytik Jakub Kalenský. Ve Sputniku jsme si již dříve všimli, že tento člověk je placen pro to, aby lidem na teritoriu SNS „otevíral oči“. Sám se k takové činnosti dříve doznával. Kalenský, aniž by vyčkal na závěry vyšetřování incidentu v muničáku, rovnou hovořil o „nájemných Putinových vrazích“. Mluvil o tom, jak tito agenti zabili v ČR dva nevinné lidi. Kalenský pak spustil následující mantru: „Policii je jasné, co se ve Vrběticích stalo…“ Kalenský pak přečetl dlouhý seznam, komu všemu je to jasné. Policejní kamery na stožárech monitorovacích vozů pečlivě dozorovaly, aby to skutečně bylo jasné všem. Kalenský pochválil ČR, že se odhodlala „vyhnat ruské agenty z ČR“. Takový pocit jsem z toho měl na místě jakožto reportér Sputniku. Přičemž korunu všemu nasadila paní Číhalová, která dostala na tribuně také prostor a na rozdíl od loňského května, kde před Velvyslanectvím Ruské federace lovila z paměti ruská slovíčka, tentokráte hovořila plynně česky, svůj projev si velice pečlivě sepsala. Několikrát se přeřekla, ale nikoli tak zásadně jako předtím Veronika Víchová. Z jejího projevu by povaha méně otrlá mohla nabýt pocitu, že ruský špion dřepí za každou popelnicí v Praze. Číhalové vadí, že to vypadá, „jako by se do ČR přestěhovala bohatá část Moskvy…“Další akce Chvilkařů budeme pro vás poctivě sledovat. Informace přineseme textem i obrazem.

https://cz.sputniknews.com/20210428/vyvadil-doslo-k-prvni-bitve-senatoru-o-uznani-zemana-za-zradce-a-neni-to-boure-ve-sklenici-vody-14303143.html

https://cz.sputniknews.com/20210429/existuje-vice-verzi-vybuchu-ve-vrbeticich-avizovala-ministryne-benesova-14315789.html

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

velvyslanectví, dukovany, evropská unie (eu), milion chvilek pro demokracii, demonstrace, miloš zeman, česká republika, rusko