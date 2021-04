https://cz.sputniknews.com/20210429/zivot-csa-se-drzi-na-vlasku-v-cervnu-veritele-mohou-rozhodnout-zda-zadluzena-firma-skonci-14319645.html

Život ČSA se drží na vlásku. V červnu věřitelé mohou rozhodnout, zda zadlužená firma skončí

Život ČSA se drží na vlásku. V červnu věřitelé mohou rozhodnout, zda zadlužená firma skončí

V červnu budou věřitelé ČSA jednat o jejím reorganizačním plánu. Pokud ho neschválí, tak firma skončí, říká spolumajitel společnosti Smartwings Jiří Šimáně v... 29.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-29T18:05+0200

2021-04-29T18:05+0200

2021-04-29T18:05+0200

byznys

čsa

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1072/29/10722913_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a7a97e7ecb3e074bcb4b4338ef4109dc.jpg

Ačkoli jsou ČSA pátou nejstarší leteckou společností, jsou ve vážné finanční krizi. Firmě zbyla pouze dvě letadla, z toho jedno pronajímá. Od února se nachází v insolvenčním řízení a eviduje dluh v rozměru zhruba 1,8 miliard korun. Hlavní příčinou úpadku je epidemie koronaviru, která se citelně dotkla leteckých přepravců. Oproti zahraničním konkurentům navíc ČSA nedostaly od státu žádné peníze z podpůrných programů.Pro srovnání portugalský TAP Air dostal od své vlády 462 milionů eur za utrpěné škody v období od 19. března do 13. června roku 2020. Přitom Smartwings a ČSA žádaly pouze 18 milionů eur. V některých dalších zemích navíc mohou přepravci operovat i v rámci svého státu, zatímco v Česku vnitrostátní lety prakticky neexistují.Nicméně Smartwings, které z téměř 98 % vlastní ČSA, situaci zvládají mnohem lépe. Podle Šimáněho je to dáno jiným obchodním modelem, což se výrazně projevilo během pandemie.Nyní v ČSA aktivně pracuje zhruba 100 lidí nepočítaje částečné úvazky, mateřské dovolené či neplacené dovolené. Bude ale následovat ještě menší propuštění. Klíčové je nyní zachovat provoz a mít letadla ve vzduchu. Bez toho věřitelé neschválí reorganizační plán, což bude pro firmu znamenat konec.Zároveň věří, že celkové závazky před věřiteli budou nižší než vyčíslených 1,8 miliardy korun. „Jsou tam také třeba závazky vůči Korean Air či Lufthanse, se kterými jsme schopni jednat a domluvit se s nimi na nějakém vzájemně přijatelném řešení,“ věří podnikatel.Začátkem března Městský soud v Praze vyhlásil úpadek společnosti ČSA a dosadil do vedení firmy insolvenčního správce. Návrh podal sám letecký přepravce.V únoru dceřiná společnost Czech Airlines Technics (CSAT), dceřiná firma Letiště Praha, zadržela kvůli neuhrazeným fakturám dvě letadla ČSA. Z tohoto důvodu byly zrušeny lety.

https://cz.sputniknews.com/20210310/upadek-csa-spolecnost-dluzi-pres-18-miliardy-kc-13305743.html

Karel Marx ☭🍒 Simo už nic neříká, jak ten USraelský židorežim zničil ČR.. To tedy byly ty komunistické pětiletky a socialistické plánování o proti tomu kapitalistickému svinstvu bezva věc. 🇨🇿🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾 5

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čsa, česká republika