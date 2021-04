https://cz.sputniknews.com/20210430/albanie-zaregistrovala-vakcinu-proti-covidu-19-sputnik-v-14335897.html

Albánie zaregistrovala vakcínu proti covidu-19 Sputnik V

Albánie zaregistrovala vakcínu proti covidu-19 Sputnik V

Ministerstvo zdravotnictví Albánie zaregistrovalo ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik V, první dodávka preparátu již byla do země dodána, informuje o tom... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

„Ruský fond přímých investic informuje o registraci ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V Ministerstvem zdravotnictví a sociální podpory Albánie. Do země již byla dodána první dodávka ruské vakcíny,“ uvedli ve fondu.Vakcína Sputnik V tak již byla schválena v 64 zemích s celkovou populací asi 3,2 miliardy lidí. Sputnik V je na druhém místě na světě, pokud jde o počet schválení přijatých vládními regulačními orgány. Účinnost vakcíny na úrovni 91,6 % je potvrzena zveřejněním údajů v předním lékařském časopise The Lancet. Ve fondu dodávají, že studie po očkování v řadě zemí dokazují, že Sputnik V je nejbezpečnější a nejefektivnější vakcína.Vakcína v MaďarskuRuská vakcína proti koronaviru Sputnik V je v Maďarsku považována za nejbezpečnější a nejúčinnější, uvedli autoři tohoto přípravku.Jak uvádí RFPI na Twitteru, maďarská vláda, která jako první v EU začala používat Sputnik V, uveřejnila své nejnovější údaje o bezpečnosti a účinnosti pěti vakcín.Ukázalo se, že je to právě Sputnik V, který má nejlepší výsledky z hlediska bezpečnosti (7-32krát méně úmrtí) a účinnosti (2-7krát méně případů nákazy covidem). Například na 100 tisíc lidí očkovaných ruskou vakcínou je pouze 95 lidí infikovaných koronavirem a jedno úmrtí. Pro srovnání, na každých 100 000 lidí očkovaných vakcínou AstraZeneca připadá 700 případů nákazy a sedm úmrtí. V případě Pfizer/BioNTech bylo zaznamenáno 555 infekcí na 100 000 očkovaných a 32 úmrtí.

