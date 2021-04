https://cz.sputniknews.com/20210430/argumentace-v-kauze-vrbetice-me-prekvapila-general-sandor-ceske-vlade-klade-neprijemne-otazky-14332280.html

„Argumentace v kauze Vrbětice mě překvapila”. Generál Šándor české vládě klade nepříjemné otázky

Bezpečnostní analytik Andor Šándor se znovu vyjádřil k oficiální verzi vysvětlující výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. Chybí podle něj potřebné důkazy potvrzující oficiální verzi české vlády. Šándor byl velice překvapen tím, že po uplynutí téměř sedmi let od samotného incidentu ve Vrběticích představitelé české vlády nepředložili žádné důkazy, přesto se rozhodli vyhlásit natolik senzační verzi.Dále český analytik vyslovil přesvědčení, že Imex Group by nemohla v roce 2014 získat oficiální povolení na vývoz zbraní do zakázaného regionu.Šándor rovněž podotkl, že nemá sebemenší pochyby, že by Česko v žádném případě nedovolilo vývoz zbraní na Ukrajinu či do Sýrie.Prohlášení vlády byla chaotickáČeský generál si myslí, že členové vlády nebyli připravení k této situaci, což potvrzuje i to, že jejich prohlášení byla chaotická, samotná vláda zjevně měla naspěch.Perspektiva rusko-českých vztahůČeský expert také poznamenal, že vzájemné neshody mezi ruskou a českou stranou zatím nejsou překonány. Současný počet diplomatů, na němž se dohodli Moskva a Praha, je podle Šándora příliš malý. Dalším výrazným problémem pro Česko je omezení možnosti zaměstnávat ruské občany ve svém zastupitelství v Moskvě, což znamená, že Praha bude muset posílat do Ruska své vlastní lidé, což povede ke zvýšení nákladů.Šándor nevyloučil, že po uplynutí určité doby obě strany mohou podniknout kroky k tomu, aby dosáhly kompromisu v řadě citlivých témat. Zatím si nemůžeme být jistí, že jsme u konce tohoto diplomatického napětí.

