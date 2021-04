https://cz.sputniknews.com/20210430/babis-nevidi-neshody-mezi-svym-postojem-k-vrbeticim-a-nazory-zemana-v-tom-nas-podporoval-rekl-14327840.html

Babiš nevidí neshody mezi svým postojem k Vrběticím a názory Zemana. „V tom nás podporoval,“ řekl

Babiš nevidí neshody mezi svým postojem k Vrběticím a názory Zemana. „V tom nás podporoval,“ řekl

„Žádnou červenou linii jsme nepřekročili, to oni ji překročili,“ komentuje premiér Andrej Babiš česko-ruské vztahy a vrbětickou kauzu v rozhovoru pro Blesk.

2021-04-30T12:03+0200

2021-04-30T12:03+0200

2021-04-30T12:03+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

diplomatické vztahy

andrej babiš

rozhovor

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/997/23/9972390_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_7dfcc72198cf09a5cfafba98decb5b0a.jpg

Podle premiéra existuje jen jedna vyšetřovací verze výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Co prezident Miloš Zeman myslel tím, že jsou verze dvě a nedostatek důkazů, Babiš neví. „Pan prezident si dělal svůj průzkum,“ řekl.Svůj postoj a jasné argumenty, proč je pouze jedna vyšetřovací verze, mu prý Babiš řekl. Důležitější však byla pro premiéra Zemanova podpora v diplomatických krocích vlády, které se dočkal.O zapojení ruských tajných služeb do výbuchu Babiš nepochybuje.Dále premiér přiznal, že informaci o výbuchu už měla některá média před oznámením vlády, a proto byl na politiky kladen tlak na zveřejnění informací.Dodal rovněž, že podle něj vyhošťování diplomatů na obou stranách už nejspíš skončilo.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze, s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

https://cz.sputniknews.com/20210429/vuci-rusku-jsme-ucinili-maximum-eskalaci-si-neprejeme-rekl-kulhanek-na-slovensku-14316931.html

https://cz.sputniknews.com/20210429/rusko-nehodla-tolerovat-to-co-se-deje-v-cr-prohlasil-peskov-reagoval-take-na-odmitnuti-sputniku-v-14316506.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diplomatické vztahy, andrej babiš, rozhovor, rusko