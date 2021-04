https://cz.sputniknews.com/20210430/diplomaticka-roztrzka-ma-prvni-dopad-na-cesky-dum-v-moskve-konci-provoz-tamni-restaurace-a-hotel-14329084.html

Diplomatická roztržka má první dopad na Český dům v Moskvě. Končí provoz tamní restaurace a hotel

Snížení počtu zaměstnanců českého zastupitelství v Moskvě přivede k ukončení restauračního a hotelového provozu v Českém domě. V důsledku požadavku ruské... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

Do 1. června musí Česká republika snížit počet místních zaměstnanců ve svém zastupitelství v Moskvě na 19 osob. Vyplývá to z požadavku Ruské federace, která tak reagovala na rozhodnutí Prahy zastropit počet diplomatických, administrativních a technických pracovníků na ruském velvyslanectví v Česku na nynější stav českého velvyslanectví v Moskvě. Vstřícný požadavek Moskvy představuje pro Prahu mnohem větší problém než pro samotnou ruskou stranu, protože Rusko zaměstnává v Česku jen kolem 20 místních občanů oproti 110 místním zaměstnancům pracujícím na českém zastupitelství v Moskvě. Důsledkem těchto požadavků se stalo to, že Česko již nebude schopné nadále zajišťovat provoz restaurace a hotelu v Českém domě v Moskvě, uvedla česká média. Své zklamání z této skutečnosti již vyjádřili na Facebooku i někteří stálí návštěvníci restaurace v Českém domě. Výrazný problém pro ČeskoJeště před tím české ministerstvo zahraničí na svých oficiálních stránkách poznamenalo, že požadavek Ruska na snížení počtu zaměstnanců na Velvyslanectví ČR v Moskvě pro ně představuje významnou technicko-administrativní komplikaci. Jedná se o tzv. místní pracovníky, jejichž počet je na českém zastupitelství vyšší než na ruské ambasádě v Praze.

Jan Hruška No, už se objevila zpráva, že jde o následek "ruské pomsty". Že jde ve skutečnosti o násedek české blbosti, to se říkat nesmí. 21

Karel Pokorný Česi zabudli na staré pravdy svojich predkov, že "ako sa do hory volá, tak sa z hory aj ozýva" a pritom si ich vládny politici neuvedomili, že to ich konanie proti Rusku je v skutočnosti ako "nasrať si do vlastného hniezdočka" a to len pre americký záujem, ktorí občanom nič dobré neprinesie len ich poškodí! Nehovorím, že sme na Slovensku na tom lepšie, ale aj tých vašich politikov vám vôbec nezávidím! 14

