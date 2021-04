https://cz.sputniknews.com/20210430/eva-decastelo-se-svlekla-a-ukazala-se-bez-sminek-a-photoshopu-fanousci-reagovali-bourlive-14319096.html

Eva Decastelo se svlékla a ukázala se bez šminek a photoshopu. Fanoušci reagovali bouřlivě

Dvaačtyřicetiletá herečka seriálu Slunečná Eva Decastelo se na Instagramu podělila se svými fanoušky o to, že momentálně prožívá kvůli práci docela stresové... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

Udělala to i tentokrát, když zveřejnila několik svých snímků, na nichž na pozadí rybníku stojí vedle stromu v plavkách. „Jako mohla jsem se vyfotit z boku a postavit se na špičky a zatáhnout víc břicho a vyretušovat ksicht, ale co už. Tohle jsem já a mám se ráda,“ uvedla hvězda Slunečné.V popisku k fotografiím Eva také vysvětlila, že poslední dobou toho má „tak nějak plné kecky“ a uvědomuje si, že stres a únavu nezvládá dokonale. Herečka se však domnívá, že nic a nikdo není dokonalý, a proto nevidí nic na tom, aby o tom otevřeně mluvila. „Žijte, užívejte a občas nic neřešme,“ radí herečka svým sledujícím. Taková míra otevřenosti se však nelíbila všem. Někteří uživatelé si stále přejí, aby se herečka předváděla jen ve vší své dokonalosti, a proto v komentářích poukazovali na to, že se Eva v něčem odchyluje od jejich vlastních představ o kráse a zdravém životním stylu. „Nic ve zlém, ale tyhlety plavky ti nesluší,“ myslí si daniel.cichy.3.„Jestli máš často chutě na sladký, tak máš nedostatek,“ upozornila patricie_hostakova.Našli se ale i tací, kteří Evě poradili řešení, jak se s takovým nedostatkem vypořádat.Většina sledujících však byla příspěvkem herečky velice potěšena, a proto v komentářích lze najít nespočet lichotek. Jedna taková zazněla dokonce i od řeporyjského starosty Pavla Novotného. „Máš výborný ty kozy,“ napsal politik.„Nevím, co bys chtěla retušovat. Takhle je to přirozená krása,“ je přesvědčen ales_rostejnsky.„Já vidím jen dokonalou krásu,“ napsal další uživatel.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

