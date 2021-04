Imunolog prozradil, kdo je vystaven riziku opětovné nákazy koronavirem

https://cz.sputniknews.com/20210430/imunolog-prozradil-kdo-je-vystaven-riziku-opetovne-nakazy-koronavirem-14322571.html

Imunolog Nikolaj Krjučkov prozradil, že nikoli všechny protilátky dokáží ochránit před koronavirem, kvůli čemuž jsou opětovnému nakažení vystaveni dokonce i... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

Ochranu podle odborníka zajišťují zvláštní buňky imunitního systému s protektivními funkcemi.V některých případech může být množství protektivních protilátek nedostatečné. Riziko onemocnění se mnohonásobně snižuje jak po prodělání koronaviru, tak po očkování, neposkytují však stoprocentní záruku, že člověk znovu neonemocní.Velké riziko opětovného nakažení mají občané s oslabenou imunitou. Patří k nim zejména ti, komu byla diagnostikována primární nebo sekundární imunodeficience, řada chronických a autoimunitních chorob.Vědci zjistili vliv koronaviru na mozekVýzkumníci z americké Univerzity státu Louisiana zjistili, jak covid-19 postihuje mozkové buňky. Vědci prozkoumali pacienty, jež měli symptomy poškození mozku.Virus se podle vědců může dostat do mozku kvůli obsahu astrocytů s receptory ACE2, jež jsou rovněž obsaženy v dýchacím ústrojí.„Naše výsledky dovolují učinit předpoklad, že právě kvůli astrocytům je virus schopný se dostat do mozku. Může to vysvětlit četné neurologické symptomy, které pozorujeme u pacientů s covidem-19, včetně ztráty čichu a chuti, dezorientace, psychózy a mozkové mrtvice,“ řekl doktor Ricardo Costa v projevu na každoročním shromáždění americké fyziologické společnosti.

