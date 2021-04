https://cz.sputniknews.com/20210430/k-smichu-ods-s-kamaradicky-chteji-shodit-babisovu-vladu-ale-nemaji-na-to-14329531.html

K smíchu. ODS s kamarádíčky chtějí shodit Babišovu vládu, ale nemají na to

ODS, lidovci a TOP 09 dělají psí oči. Chtějí, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila nedůvěru vládě. Ale jen naoko. 30.04.2021, Sputnik Česká republika

To si vám takhle ODS, lidovci a TOP 09 osedlali koně, vzali dřevec a tryskem vyjeli. Kam? Proti vzdušnému mlýnu. Porazit ho nemohou, ale ukážou se jako bojovníci s hlavním problémem současnosti.O co jde? Spekulaci před volbami. Koalice Spolu začne sbírat podpisy pro svolání schůze Sněmovny, na níž by bylo možné vyslovit nedůvěru menšinovému kabinetu hnutí ANO a ČSSD. Podle Spolu je nutné ukázat, zda má vláda ve Sněmovně důvěru po tom, co ji přestali oficiálně podporovat komunisté. Ke svolání schůze k vyslovení nedůvěry je třeba 50 podpisů.Jenže je tu problém. Spolu mají v Poslanecké sněmovně jen 40 hlasů. STAN, Piráti a KSČM podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě nedají.Hnutí STAN a Piráti se podle předsedy Starostů Víta Rakušana nechtějí nechat zatahovat do her koalice Spolu a hnutí SPD o to, kdo je víc proti vládě Andreje Babiše. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by vyslovení nedůvěry bylo špatným znamením spojencům v EU a NATO v době diplomatické roztržky s Ruskem. Jako by ta roztržka nebyla důvodem k tomu, aby na nás údajní spojenci nekoukali skrz prsty.Ale zkusme si představit ideální svět podle koalice Spolu. Profesor Fiala, předseda ODS, udělal psí oči a zázrakem dostal od někoho 10 podpisů. A další zázrak. Poslanecká sněmovna vyjádřila vládě ANO plus ČSSD nedůvěru. Co dál?A dál nic. „Pokud by byla vyslovena nedůvěra, tak tuto vládu nechám dovládnout v demisi,“ oznámil pan prezident Miloš Zeman ve vysílání CNN Prima News. Hotovo dvacet.Z výroku pana prezidenta a snah koalice Spolu lze usuzovat jen jedno. Takzvaná demokratická opozice se chce ukázat před voliči, chce vypadat jako akční jednotka. Že jde v boji s Babišovou vládou do přímého střetu. A že své voliče balamutí.O snaze koalice Spolu vyslovit vládě nedůvěru hovořil Sputnik se známým sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.„Ke svolání schůze, která by se věnovala vyslovení nedůvěry vládě, není potřeba tolik podpisů (hlasů) jako ke svržení vlády. Když chcete vyslovit vládě nedůvěru, tak se pro tento krok musí vyslovit minimálně 101 poslankyň a poslanců. Zde je rozdíl oproti důvěře, kde stačí nadpoloviční většina z aktuálně přítomných poslanců. Jinak je to naprosto legitimní krok, který umožňuje jednací řád sněmovny. Co si o tom myslím? Že už se někteří zjevně nemohou dočkat voleb a myslí si, že budou vládnout. Navíc vyslovením nedůvěry se reálně nic nezmění. Do voleb by prezident Zeman pověřil stávající vládu, která by dovládla v demisi.Jinou otázkou je, že Piráti shánějí 120 hlasů pro rozpuštění sněmovny. Tento nový instrument byl použit v roce 2013. Nicméně i v tomto případě do hry vstupuje prezident, kterému se neříká nic o tom, kdy má sněmovnu na návrh poslanců rozpustit. Teoreticky tedy může být sněmovna sice formálně rozpuštěna, ale k samotnému aktu oficiálního rozpuštění by mohlo dojít až prvním dnem řádných voleb v říjnu,“ říká renomovaný expert.ODS a spol. zbylé strany podpořit nechtějí, k čemu je takový pokus? Chce se koalice vytáhnout před voliči, aby vypadala jako koalice akčních politiků?„Zcela jistě se chce koalice Spolu vytáhnout před svými voliči, aby se ukázalo, že se aspoň nějak snažili ‚vyhnat‘ tuto vládu, která podle nich nezvládá současnou epidemiologickou situaci, má chaotické plány k rozvolňování nebo vymýšlí nesmysly. Na tyto věci bude koalice Spolu mířit, protože jejich voliči se převážně rekrutují z řad podnikatelů nebo živnostníků, kterým současná vláda všechno ztěžuje, byť všechny zákazy jsou z důvodu ochrany veřejného zdraví. Zde je dobré zmínit, že když přišla druhá vlna koronaviru po rychlém rozvolnění přes léto, tak vinna byla právě i pravicová opozice, která je dnes spojena v různých koalicích. Byla to právě opozice, která volala po rozvolnění, otevření hranic atd. Takže za druhou vlnu nepříznivé epidemie nese odpovědnost i koalice Spolu.Předpokládám, že nyní bude scénář pravicové opozice podobný jako v roce 2020: čísla jsou příznivá, je nutné rozvolnit a otevřít obchody, umožnit cestování a pohyb lidí. Vše se pečlivě zabalí do pojmu svobody a demokracie a reálně nám bude hrozit další vlna, jak můžeme vidět v jiných zemích na světě. Takže pokus o vyslovení nedůvěry vládě vnímám jako politický tah před volbami, který bude napasován právě na kritiku současné vlády a jejímu (často chaotickému) boji proti koronaviru,“ míní pan Klán.Nebyla by to jen další ostuda, kdybychom pár měsíců před řádnými volbami přišli o vládu?„Zcela jistě by to byla ostuda, protože v současné nelehké situaci potřebujeme mít stabilní vládu. Můžeme si o jejích krocích myslet co chceme. Nad některými kroky často zůstává rozum stát a i já se nad tím mnohdy pozastavuji. Jedna skupina lidí kvituje různé zákazy a omezení, protože se chrání jejich zdraví. Nicméně i u této skupiny lidí můžeme pozorovat jejich rozladěnost, protože restrikce trvají dlouho a rozvolnění je v nedohlednu, případně se rozvolňuje chaoticky. Právě na zmatcích bude vláda tratit své příznivce. Druhá skupina lidí je proti velkým zákazům a jakékoliv nařízení vidí jako zásah do jejich individuálních práv. Tato druhá skupina tolik současnou vládu nepodporuje. Jedná se o voliče pravice, ale také částečně středové levice.Vzpomínám si na to, když se v roce 2009 povedlo ČSSD svrhnout vládu Mirka Topolánka a všichni na to koukali překvapeně, že nakonec nevěděli, jak to uchopit. Následující rok 2010 sice volby ČSSD vyhrála, ale nakonec vládla ODS. Na to nesmíme zapomínat. Může se teoreticky stát, že koalice Spolu vyhraje, ale vládnout bude nakonec někdo jiný. Navíc velkým hráčem bude prezident Zeman, který zcela jistě současné vládě umožní dovládnout až do řádných voleb, a to ať v demisi nebo nikoliv,“ říká politický analytik Jan Klán.

2021

