Kdo platí Fridrichové? Politici chtějí, aby novináři z ČT spadali pod zákon o střetu zájmů

Kdo platí Fridrichové? Politici chtějí, aby novináři z ČT spadali pod zákon o střetu zájmů

Nad novináři veřejnoprávních médiích se stahují mračna. A bude to pořádná bouře. Politici navrhují, aby ti z České televize a Českého rozhlasu ukázali kapsy... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

O co jde? Komunistický poslanec Jiří Valenta navrhuje, aby i pracovníci České televize a Českého rozhlasu spadali pod zákon o střetu zájmů a museli tak podávat majetková přiznání.Novináři z čétéčka by tak museli ministerstvu spravedlnosti nahlásit nemovitosti, roční příjem, peníze na účtech, ale třeba i dluhy. Zkrátka, jak to dnes dělají volení politici nebo šéfové úřadů.Logika je jasná. Když novináři naší veřejnoprávní televize a rozhlasu všem ukáží, že mají nejen svědomí čisté, ale i účty, tak nelze zpochybňovat jejich nestrannost. Ve finále to pomůže všem. Zvedne se důvěra k České televizi a Českému rozhlasu a novináři budou mít zásadní argument o své objektivitě.Návrh pana Valenty podpořila ministryně spravedlnosti Marie Benešová. „Věřte, že jsem se nad návrhem zařadit mezi veřejné funkcionáře veřejnoprávní novináře dlouze zamýšlela. Naše původní stanovisko k návrhu jsem přehodnotila. Dospěla jsem k názoru, že i novináři se z velké části podílejí na tvorbě veřejného mínění. Tak proč by neměli jít příkladem a transparentně ukázat, že nejsou nikým nebo ničím ovlivňováni,“ řekla paní ministryně Deníku N.Myslíte, že posílení důvěryhodnosti má podporu u novinářů fandících politickému aktivismu ČT a ČRo? Ale co vás nemá, drazí čtenáři.„Je to nesmysl. Je tady základní rozdíl v tom, že majetková přiznání se poslancům a jiným veřejným činitelům ukládají z toho důvodu, že rozhodují o penězích. Novináři nerozhodují o penězích. Mají relativně velkou sílu v tom, že mohou o věcech informovat, i když to může každý občan. Nerozhodují ale o žádných veřejných statcích,“ řekl České televizi předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý.Jenže Černý manipuluje. Právě novináři ČT a ČRo svými reportážemi ovlivňují českou politiku a mají neskonale větší sílu než každý z nás, kdo napíše třeba na sociálních sítích svůj názor na věc - na migraci, na Vrbětice, na politickou situaci. Prostého občana nikdo neslyší, ale ČT vidí každý.O návrhu, aby novináři České televize a Českého rozhlasu museli podávat majetková přiznání, hovořil Sputnik s Jiřím Valentou, místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslancem za KSČM.„Zásadní důvody pro majetková přiznání zmíněné kategorie osob spatřuji dva, přičemž ten první odráží princip, že ten, kdo je příjemcem veřejných peněz, a to veřejnoprávní novináři prostřednictvím svých platů nepochybně jsou, musí být maximálně transparentní. Veřejnoprávní novinařina je službou zemi, a to dle zvláštního zákona. ČT a ČRo nejsou tedy soukromé či polosoukromé firmy, ve kterých si o platech svých zaměstnanců rozhodují majitelé sami a zcela přirozeně nemusí jejich výši zveřejňovat. Občané, v případě České televize a Českého rozhlasu tzv. koncesionáři, musí mít alespoň rámcový přehled, jakým způsobem je s jejich penězi nakládáno. Samozřejmě, o výši platů v ČT a ČRo budou i nadále rozhodovat klíčoví manažeři, jen se do popředí dostane klíčový společenský požadavek ‚práva na informaci‘.Druhým důvodem je minimalizace a vyvrácení různých podezření, a to právě dešifrováním majetkového přiznání, které tak bude současně chránit veřejnoprávní novináře před šikanózními a nepodloženými obviněními z tzv. tendenční korupce. Občan bude mít možnost si ověřit, zda nabytý majetek odpovídá reálným, a hlavně zákonným, příjmům a možnostem tak, jako se to děje například u mnohých politiků,“ říká známý politik.Už se objevily výkřiky, že jde o tlak na novináře. Co na to říkáte?„Pozměňovací návrh se týká jen novinářů tzv. veřejnoprávních a žádný tlak v něm zakomponován rozhodně není. Pokrytecký názor generálního ředitele ČT, že naše společnost není ještě připravená na to, aby znala nabytý majetek některých prominentních zaměstnanců veřejnoprávního média, samozřejmě s velkou částí koncesionářů odmítám! Ten, kdo za jejich peníze může zcela zásadně ovlivňovat veřejné mínění v zemi, musí být naprosto transparentní. I když samozřejmě připouštím, že majetková přiznání nejsou samospásná, tak určitě stavu naší demokracii jistým způsobem pomohou. Kdo má svědomí čisté a chová se zákonně a morálně, se jich rozhodně bát nemusí!“ je přesvědčen pan Valenta.Uvědomují si novináři, jak hluboce ovlivňují veřejné mínění? Třeba ta loňská kauza ricin...„Samozřejmě, že uvědomují! Jen občas předstírají, že ‚oni nic‘, že za vše špatné v naší zemi mohou jen politici! Přitom často sami uměle vyvolávají rozličné tenze ve společnosti ve prospěch pouze vybraných elit a nenesou za to přímou odpovědnost. Když se vrátím k těm majetkovým přiznáním, tak jejich prostřednictvím mohou od sebe mnohá falešná podezření odvrátit. Je ale nesporné, že novináři mohou ničit, a to prakticky beztrestně, osobní a profesní životy některých lidí, z nichž potom tu ‚nakydanou špínu‘ z reportáží ‚šitých na míru‘ nikdo již zcela nesejme, a často se potom vyskytne podezření, že to nemusí být zadarmo.Veřejnoprávní novinář musí být symbolem čistoty a na rozdíl například od novináře z bulváru by si nic takového rozhodně dovolit neměl,“ říká pan poslanec.Váš návrh podpořila paní ministryně Benešová. Jaká je šance, že najde podporu i v Poslanecké sněmovně?„Bez přikývnutí resortní ministryně Benešové a deklarované podpory profesorky práva Válkové by byla šance prosadit tento pozměňovací návrh minimální, takto vidím šanci na jeho přijetí sněmovnou výrazně vyšší, řekl bych vyrovnané. Jsem přesvědčen, že racionalita a věcná správnost tohoto návrhu přesvědčí i doposud nerozhodnuté kolegyně a kolegy.Samozřejmě, že ti, kteří si už z jakéhokoliv důvodu nepřejí, aby se do veřejnoprávní služby implantovala vyšší transparentnost při rozdělování financí, získaných primárně od koncesionářů, budou naopak snášet nejrůznější argumenty proti, ale tak to ostatně bývá vždy při projednávání jakéhokoliv kontroverznějšího zákona,“ říká poslanec za KSČM Jiří Valenta.

česká republika

