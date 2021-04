https://cz.sputniknews.com/20210430/koronavirus-mohl-zabit-v-cesku-novorozene-pricinu-smrti-jeste-zkontroluji-odbornici-14336051.html

Koronavirus mohl zabít v Česku novorozeně. Příčinu smrti ještě zkontrolují odborníci

Koronavirus mohl zabít v Česku novorozeně. Příčinu smrti ještě zkontrolují odborníci

Jednou z dalších obětí covidu-19 je dítě, kterému nebylo ani jeden rok. K úmrtí došlo před dvěma týdny v Trutnově. Celkově ale v Česku pokračuje sestupný trend... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-30T21:17+0200

2021-04-30T21:17+0200

2021-04-30T21:17+0200

čr

koronavirus

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/13334659_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_2b975cd60243e0f7feb66ca361d691ef.jpg

Během čtvrtka testy odhalily 2 216 případů nákazy koronavirem, což je o 413 méně než předchozí týden. Celkem nemoc prodělalo 1 630 758 lidí, z toho je 52 052 lidí aktuálně nemocných. Celkem s covidem-19 zemřelo 29 267 lidí. Mezi nimi i několik dětí. Smrt novorozené holčičky, ke které došlo 16. dubna, potvrdil Právu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.Je to již třetí dítě ve věkové kategorii 0-14 let, které za více než rok trvání epidemie koronaviru v Česku zemřelo. První dítě zemřelo v prosinci v Krajské nemocnici v Liberci. Jednalo se o holčičku, která ovšem na svět přišla již mrtvá. Dalším dítětem byl chlapec. V kategorii 15-24 let zemřeli v Česku čtyři lidé: tři chlapci a jedna dívka.Statistika ministerstva zdravotnictví zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na covid-19 bez ohledu na to, jaká byla jejich příčina smrti. Kvůli tomu všechna úmrtí za rok 2021 nyní zkoumá panel expertů, jehož úkolem je zjistit, kolik mrtvých má skutečně na svědomí koronavirus. Podle Duška se už klinická skupina blíží do finále. Výsledky jejího zkoumání budou známé do několika dnů.Rozvolnění se dotkne kadeřníkůOd pondělí 3. května dojde k obnově provozu kadeřnictví a dalších kosmetických služeb. Každý zákazník, který bude chtít navštívit kadeřnictví, masáž, kosmetiku a další služby, musí při každé návštěvě předložit negativní test na covid-19.V případě profesionálně provedeného PCR testu bude platit sedm dní od odběru, antigenní provedený na certifikovaném místě bude platit 72 hodin. Nakonec bude možné využít také testy z práce, zaměstnavatel však musí vyhotovit potvrzení, že výsledek testu byl negativní. U dětského testu ze školy zákonný zástupce sepíše čestné prohlášení o negativním testu, včetně data provedení testu. Zároveň je test možné provést na místě před poskytnutím služby.Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že poskytovatelé služeb budou muset uchovávat jméno a příjmení zákazníka, čas poskytnuté služby a údaje, kdo službu poskytl.Zbylé služby a obchody by se měly otevřít 10. května. V řadě krajů se vrátí do škol žáci druhého stupně základních škol, budou otevřeny galerie a muzea.

https://cz.sputniknews.com/20210429/hygienici-hlavniho-mesta-varuji-indicka-mutace-koronaviru-uz-je-v-praze-14318601.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, česká republika