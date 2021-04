Lékařka uvedla překvapivé důvody přibírání na váze

„Zjistit nedostatek vitamínu C v laboratoři není zřejmě možné, ale není to ani moc potřebné. Na jaře je prostě třeba obohatit svůj jídelníček o potraviny, které obsahují vitamín C. Ten se mimochodem ničí za světla. Proto na jaře neobsahuje ani zelenina, ani ovoce vitamín C. Proto je třeba dát přednost citrusům, odvaru z šípků a nakládanému zelí,“ poradila lékařka.