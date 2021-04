https://cz.sputniknews.com/20210430/na-messengeru-whatsapp-se-objevila-dlouho-ocekavana-funkce-14329383.html

Na messengeru WhatsApp se objevila dlouho očekávaná funkce

věda a technologie

mobil

whatsapp

aplikace

Ještě zcela nedávno jsme mohli o něčem podobném jenom snít, teď ale může každý uživatel přenášet chaty mezi chytrými telefony, které se řídí různými operačními systémy, mj. iOS od Apple. Novinku už mohou vyzkoušet všichni zájemci.Tato nová možnost se objevila ve verzi WhatsAppu, která byla vydána 29. dubna 2021 a má číslo 2.21.9.7. Přenos dat se uskutečňuje přes oblakové úložiště Google Drive, proto je nutná registrace. Ta ale může být zdarma a v takovém případě bude možné přenášet korespondenci z jednoho zařízení na druhé, nepřesahuje-li celkový objem korespondence 15 GB. Přenos údajů může zabrat až několik desítek minut, rychlost přenosu ale přímo závisí na rychlosti internetu. Oba mobilní přístroje musí být samozřejmě připojeny ke globální pavučině, aby bylo možné přenést korespondenci z jednoho telefonu na druhý.Při přenosu údajů z Androidu na iOS nebo naopak se přenáší historie korespondence, mediální soubory (fotografie, videozáznamy a dokumenty), a také hlasové zprávy a historie telefonátů, a to jak hlasových, tak i video. Zkrátka, nová funkce WhatsAppu umožňuje velmi snadno přenést osobní data z jednoho chytrého telefonu na jiný bez jakýchkoli komplikací a problémů. To hlavní je nezapomínat, že užívat nějaké konkrétní telefonní číslo můžeme současně jen na jednom zařízení, a proto když přeneseme korespondenci z jednoho telefonu na druhý, na tom starém mobilním zařízení, z něhož byla data přenesena, už nebude možné toto programové zabezpečení nijak užívat.Až dosud bylo možné přenášet korespondenci mezi telefony na Android a iOS jen pomocí postranních aplikací, které jsou většinou placené, a navíc fungují často nekorektně a odmítají přenos těch či oněch osobních údajů. Oficiální opce běží bez problémů a to dělá tuto nabídku velmi lákavou. Každý, kdo bude chtít této nové možnosti využít, bude s ní určitě spokojen. V definitivní verzi WhatsAppu se objeví podobná možnost už za pár týdnů, tedy do konce května nebo v první polovině června.

2021

mobil, whatsapp, aplikace