Od pondělí ke kadeřníkovi. Arenberger vysvětlil, jak to bude vypadat

Od pondělí ke kadeřníkovi. Arenberger vysvětlil, jak to bude vypadat

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger vysvětlil, jak od pondělí 3. května bude vypadat provoz kadeřnictví a kosmetických služeb. Podle ministra si podnikatelé... 30.04.2021

2021-04-30T15:34+0200

2021-04-30T15:34+0200

2021-04-30T15:34+0200

Každý zákazník, který bude chtít navštívit kadeřnictví, masáž, kosmetiku a další služby, musí při každé návštěvě předložit negativní test na covid-19. V případě profesionálně provedeného PCR testu bude platit sedm dní od odběru, antigenní provedený na certifikovaném místě bude platit 72 hodin. Nakonec bude možné využít také testy z práce, zaměstnavatel však musí vyhotovit potvrzení, že výsledek testu byl negativní. U dětského testu ze školy zákonný zástupce sepíše čestné prohlášení o negativním testu, včetně data provedení testu. Zároveň je test možné provést na místě před poskytnutím služby.Ministr zdravotnictví Arenberger uvedl, že poskytovatelé služeb budou muset uchovávat jméno a příjmení zákazníka, čas poskytnuté služby a údaje, kdo službu poskytl.„Víme, že když tam stříhání proběhlo, tak se buď udělal test, nebo byl předložený certifikát. To nám stačí,“ uvedl ministr.Hlavní hygienička Pavla Svrčinová zase dodala, že data nebudou prověřována při běžných kontrolách, budou vyžadována pouze při případném trasování kontaktů nakaženého.Arenberger také dodal, že má k dispozici stanovisko právního oddělení ministerstva. „Úřad se vyjadřoval k původnímu neúplnému návrhu, ne k mimořádnému opatření, které se objevilo teprve včera večer,“ uvedl s tím, že nebudou evidována rodná čísla, jak se úřad původně obával.Nové mimořádné opatření se týká služeb péče o tělo, mezi které patří holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, nebo masérské a podobné regenerační a rekondiční služby.Otevření obchodůMinistr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček oznámil otevření veškerých maloobchodů 10. května. Podle původních předpokladů k otevření obchodů mohlo dojít už 3. května, ale tento termín byl posunut. V řadě krajů se vrátí do škol žáci druhého stupně základních škol, budou otevřeny galerie a muzea.Na včerejším jednání vlády bylo rozhodnuto, že termín otevření obchodů v republice bude posunut o jeden týden, všechny prodejny se tedy otevřou až 10. května. Na svém twitterovém účtu o tom informoval český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.Jednalo se například i o otevření zahrádek restaurací. Podle Romana Prymuly je riziko nákazy v případě shromáždění lidí u výdejních okének mnohem vyšší než v restauračních zahrádkách. Nicméně otevření zahrádek by se mělo uskutečnit až 17. května.

