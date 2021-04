https://cz.sputniknews.com/20210430/pohar-trpelivosti-pretekl-chmelar-podal-stiznost-kvuli-xenofobni-propagande-kterou-predvadi-rtvs-14334580.html

Pohár trpělivosti přetekl. Chmelár podal stížnost kvůli „xenofobní propagandě“, kterou předvádí RTVS

Pohár trpělivosti přetekl. Chmelár podal stížnost kvůli „xenofobní propagandě“, kterou předvádí RTVS

Čtvrteční relace Silná sestava na RTVS na Slovensku vyvolala silné vášně, jelikož řada expertů označila diskuzi vedenou v pořadu za názorově značně... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-30T20:12+0200

2021-04-30T20:12+0200

2021-04-30T20:12+0200

propaganda

objektivita

slovensko

otevřený dopis

stížnost

slovensko

média

eduard chmelár

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/937/93/9379309_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5e2e39590794357941acdc5bdd026f68.jpg

V dopise generálnímu řediteli Rozhlasu a televize Slovenska Jaroslavu Rezníkovi Chmelár uvedl, že kategoricky protestuje proti rostoucí nevyváženosti, jednostrannosti a neobjektivnosti relací RTVS, která podle něj vyvrcholila ve čtvrtek 29. dubna 2021 uvedením pořadu Silná sestava na Jednotce.Chmelár dodává, že v důsledku toho, co jako divák musel během zhlédnutí pořadu zažít, byl dokonce nucen podat Radě pro vysílání a retransmisi (RVR) stížnost pro porušení § 3 odst. b zákona o vysílání a přenosu a § 3 odst. 3 pís. b zákona o RTVS.„Primitivní prvoplánová až xenofobní propaganda namířená proti Rusku nesla všechny znaky politické objednávky. Je urážkou lidské inteligence, pokud se v médiu veřejné služby diskutuje o problému tak uboze zavádějícím způsobem, kdy se připomínají ty nejhorší praktiky minulého režimu, ale zároveň nikdo nepozve k takovému vážnému tématu odborníky s jiným názorem. Prostor je namísto toho přenechán tzv. výzkumné pracovnici GLOBSECu Kateřině Klingové, která by v seriózním výzkumném pracovišti se svými vědomostmi nemohla vařit ani kávu,“ pokračoval analytik.Šéfovi státní televize dále Chmelár vyčítal, že když Rezník ponechává bez oponentury fráze jako „o americké propagandě nemůžeme mluvit, protože Američané jsou naši partneři“ nebo nepodložená tvrzení typu „v trolí farmě pracují lidé na tři směny 354 dnů v roce“, strašně tím podceňuje diváků.Za další odchylku od požadavků pro veřejnoprávní média považuje Chmelár to, že o různých politických, ekonomických a sociálních otázkách diskutují pouze ženy.„Možná jste měli záměr posílit ženy ve veřejném prostoru, ale vznikla z toho jen trapná prohlídka těch nejbizarnějších maloměšťáckých postojů. Nebylo by zásadnějším příspěvkem k emancipaci postarat se raději o to, aby byly ženy paritně zastoupeny ve všech diskusích, než vytvářet jim zvláštní dvorek jako exotickým zvířátkům?“ ptá se analytik. Politolog také tvrdí, že čtvrteční relace není jediným případem jednostrannosti a nevyváženosti televize RTVS.„Je znepokojující, že tento trend ve vašem vysílání narůstá. Ve středu 28. dubna jste odvysílali prý „polemickou diskusi“. Do kříže, v níž se tři ultrakonzervativci dohadovali, kdo je větší katolík. Nekriticky přebíráte dokumenty z katolické TV Lux, které hrubě zkreslují dějiny a lživě omlouvají zločiny církve, včetně inkvizice, čímž urážíte značnou část populace,“ domnívá se analytik.Navzdory svému veřejnoprávnímu charakteru RTVS podle Chmelára odmítá vytvořit prostor pro sekulární humanisty, kteří tvoří po katolících největší světonázorovou skupinu na Slovensku.Nejhorší situace však podle analytika panuje ve zpravodajství, které se po volbách prý stalo výrazně provládním.V těchto dobách, kdy klasická žurnalistika upadá, kdy se podle slov Eduarda Chmelára z novinářů stávají aktivisté, pluralita se vytrácí, zájem o veřejný diskurs klesá a je nahrazován kampaněmi, nátlakem a propagandou, je RTVS podle Chmeléra posledním ostrovem naděje pro vyváženou, objektivní a nestrannou komunikaci.Jenže pokud se dosavadní tendence v práci televize nezmění, Chmelár varuje, že smysl další existence této instituce bude ohrožen.

https://cz.sputniknews.com/20210413/vy-si-fakt-myslite-ze-lide-na-slovensku-nepouzivaji-mozek-blaha-obvinil-caputovou-z-podnecovani-13477054.html

1

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

propaganda, objektivita, otevřený dopis, stížnost, slovensko, média, eduard chmelár