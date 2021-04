https://cz.sputniknews.com/20210430/prava-neomezujeme-naopak-je-rozsirujeme-tvrdi-pirat-k-manzelstvi-pro-stejnopohlavni-pary-14329852.html

Práva neomezujeme, naopak je rozšiřujeme, tvrdí Pirát k manželství pro stejnopohlavní páry

Jde o symbolismus, přiznává předkladatel návrhu uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry František Kopřiva (Piráti). Rozšíření práv registrovaných partnerů... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

Kopřiva v pořadu ČT Události komentáře tvrdil, že páry stejného pohlaví jsou nadále diskriminováni. Jedná se především o otázky dědictví nebo právní úpravy vztahu k dětem, které vychovávají registrovaní partneři.K tomu dále dodává, že registrované partnerství lze uzavřít pouze v několika málo matrikách, zatímco uzavřít manželství lze takřka kdekoli. Nápravou je podle něj úprava občanského zákoníku, kde by se zaměnila slova o tom, že manželství je svazek muže a ženy na to, že jde o svazek dvou lidí.S tímto přístupem ovšem nesouhlasí poslanec (nestr. za ANO), podle něhož by rozšíření práv nemělo zasahovat do symbolického významu manželství. Přitom uvádí, že aktivisté se právě dožadují rozšíření symbolického pojmu manželství, a nikoliv zrovnoprávnění stejnopohlavních párů.Kopřiva souhlasil s tím, že symboly jsou důležité, neboť registrace je pro něj nedůstojná. Přitom poukázal na úspěšnou praxi v zahraničí, kde v řadě zemí homosexuálové uzavírat manželství mohou.Ve čtvrtek se poslancům SPD, lidovcům a části ODS i ANO nepodařilo zablokovat návrh zákona o rozšíření institutu manželství na osoby stejného pohlaví. Návrh tak jde do výborů. Sněmovna ovšem podpořila i návrh zvýšení ochrany manželství výhradně jako svazku muže a ženy, a to doplněním ústavní listiny práv a svobod. Oba návrhy tak jdou do výborů.Poslanecká sněmovna však nemusí stihnout o těchto návrzích rozhodnout. Poslanci totiž prodloužili dobu na projednávání ze standardních 60 dnů na 80 dnů.

