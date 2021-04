https://cz.sputniknews.com/20210430/prijmy-hnuti-lide-pro-cinily-731-milionu-minar-zverejnil-zpravu-o-hospodareni-14335587.html

Příjmy hnutí Lidé PRO činily 7,31 milionu. Minář zveřejnil zprávu o hospodaření

Příjmy hnutí Lidé PRO činily 7,31 milionu. Minář zveřejnil zprávu o hospodaření

Bývalý předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář zveřejnil závěrečnou zprávu o činnosti končícího hnutí Lidé PRO. Celkové příjmy hnutí za dva měsíce přípravných... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-30T21:48+0200

2021-04-30T21:48+0200

2021-04-30T21:48+0200

čr

lidé pro

mikuláš minář

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/12895412_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5bdb502cfb7b2391ce001ca9d13a4609.jpg

Jak vyplývá ze zprávy hnutí, náklady činily 7,29 milionu korun, nejvíce prostředků bylo vynaloženo na informační systém a web či provozní zabezpečení kampaně. Příjmy hnutí získalo výhradně od soukromých dárců, činily 7,31 milionu. Minář o vzniku hnutí informoval v prosinci, již v březnu však uvedl, že končí a podpoří jiné opoziční demokratické strany. Lidé PRO usilovali o 500 tisíc podpisů, aby kandidovalo v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Nakonec však získali pouze 40 tisíc podpisů.Dva největší dárci hnutí poskytli asi 60 procent prostředků, byli jimi Spolek pro podporu liberální demokracie (3 miliony Kč) a majitel společnosti Y Soft Corporation Václav Muchna (1,22 milionu Kč). Minář uvádí, že oba dárci dostali kompletní účetnictví.Nejvyššími náklady hnutí byly vývoj a údržba webu a informačního systému pro online petici a také správa dobrovolníků či fundraising, na což připadlo 1,15 milionu korun. Dalších 1,1 milionu připadlo na zabezpečení kampaně, kam patří pronájem a provoz kanceláří, internet, telefony, cestovné, poštovné, úklid, energie a odpady. Hnutí na propagaci na Facebooku investovalo 576 tisíc, další téměř půl milion šel na tvorbu značky na sítích a přímou práci s dobrovolníky.Minář také uvedl, že za šestiměsíční práci mu bylo vyplaceno 138 728 korun.Přebytek z hospodaření, který činí 20 461 korun, Lidé PRO rozdělili na dva dary, polovina odešla Nadaci VIA a druhá Charitě ČR.Konec hnutí Lidé PROZ důvodu katastrofálně nízkého zájmu o politický projekt bývalého čelního představitele Milionu chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře s názvem Lidé PRO padlo rozhodnutí, že nepůjdou do voleb.„Projekt Lidé PRO končí. Nepodařilo se nám sebrat dost podpisů a dosažení 500 000 už není reálné. Proto dodržíme svůj slib. Nebudeme tříštit politické spektrum další malou stranou. Odstupujeme a podpoříme opoziční demokratické strany. Přesvědčivé vítězství demokratického tábora je totiž pro tyto volby to nejdůležitější,” informoval Minář na svém Facebooku s tím, že je mu jasné, že tímto rozhodnutím mnoho lidí zklame.Aktivista pro úspěch hnutí požadoval, aby získalo minimálně půl milionu podpisů. Ale podařilo získat pouze něco přes 39 tisíc. Uvedl, že svoji podporu namíří na stávající opoziční strany.

https://cz.sputniknews.com/20210408/komentator-holec-obdivuji-mikulase-minare-stopil-6-milionu-a-nic-po-nem-nezbylo-13455525.html

https://cz.sputniknews.com/20210324/chvilkar-mikulas-minar-politicky-zbankrotoval-lide-pro-nepujdou-do-voleb-13373233.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lidé pro, mikuláš minář, česká republika