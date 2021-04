https://cz.sputniknews.com/20210430/prozapadni-smer-rust-vydaju-na-obranu-a-nizke-dane-koalice-spolu-predstavila-volebni-program-14328654.html

Prozápadní směr, růst výdajů na obranu a nízké daně. Koalice Spolu představila volební program

Prozápadní směr, růst výdajů na obranu a nízké daně. Koalice Spolu představila volební program

Koalice ODS, lidovců a TOP 09 v pátek na sociálních sítích představila svůj volební program i krajské lídry. Uskupení Spolu chce zvýšit financování školství... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

„Doplňujeme se programově, osobnostně i lidsky. Naší největší silou je, že se umíme dohodnout a že umíme postupovat spolu,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.Šéf občanských demokratů věří, že se koalici tří stran podaří říjnové volby vyhrát. Pět měsíců před hlasováním o novém složení Sněmovny zatím vedou Piráti v koalici STAN před hnutím ANO. Spolu je až na třetím místě před SPD a komunisty. Sociální demokracii ovšem hrozí, že pětiprocentní bariéru pro vstup do Dolní komory ani neprolomí.V případě zahraniční politiky chce koalice Spolu zajistit prozápadní směřování země, dát důraz na hodnoty a podporovat demokracii a lidská práva ve světě. Do konce příštího volebního období chtějí koaliční strany dosáhnout výdajů 2 procent HDP na obranu pro naplnění spojeneckých požadavků.Na volebním programu podle Fialy pracovalo 300 odborníků v deseti programových týmech. V následujících týdnech expertní týmy detailněji seznámí veřejnost s jednotlivými programovými oblastmi.Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka podotkl, že program Spolu se věnuje i pomoci rodinám, seniorům a lidem, kteří potřebují sociální služby. Dává důraz i na životní prostředí a boj proti změnám klimatu.Podobně se vyjádřila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která dále zdůraznila podporu malým a středně velkým zemědělcům.Adamová kandiduje za Spolu v Praze, a to společně se starostkou Prahy 2 a poslankyní ODS Janou Černochovou a zastupitelem Prahy 12 Tomem Philippem z KDU-ČSL.

