Rakouský kancléř zavolal Putinovi. Proběhne schůzka s Bidenem ve Vídni?

Během telefonního rozhovoru Kurz ruskému prezidentovi navrhl, aby proběhl rusko-americký summit a místem konání by podle něj mohla být Vídeň.Kancléř s ruským prezidentem projednal také otázky spolupráce v boji proti koronaviru a perspektivy budoucí práce v tomto směru.Jedním z témat dialogu byly také otázky o blogerovi Alexeji Navalném a o ukrajinské krizi. Putin na ukrajinskou otázku uvedl, že regulace krize přímo souvisí s kyjevským dodržováním minských dohod. „Zazněla také otázka o Navalném,“ uvádí se ve zprávě Kremlu.Rusko-americký summitAmerický prezident Joe Biden Putinovi navrhl schůzku ve třetí zemi, aby oba lídři mohli projednat otázky dvoustranných vztahů. Později americký ministr zahraničí Antony Blinken upřesnil, že se mluví o nejbližších týdnech.Moskva podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova přijala tuto myšlenku pozitivně.Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov poznamenal, že se zatím nemluví o přesném datu, ale jde o letní měsíce. Zdůraznil, že myšlenka summitu vyžaduje hlubokou analýzu.Vyhoštění amerických zaměstnancůZástupci velvyslance Spojených států v Rusku byla 21. dubna předána nóta, v níž bylo deset zaměstnanců amerického velvyslanectví prohlášeno za persona non grata.Musí opustit Moskvu do 22. května, upřesnili na ministerstvu zahraničí.15. dubna zavedl Washington vůči Moskvě další omezení, která se dotkla 32 lidí a organizací a také přímého nákupu ruských vládních dluhopisů. Kromě toho bylo ze země vyhoštěno deset ruských diplomatů. Ministerstvo zahraničí oznámilo vážná odvetná opatření.Nejprve bylo nabídnuto deseti diplomatům, aby opustili Rusko beze změny svého statutu. Ruské úřady rovněž zrušily krátkodobé cesty zaměstnanců americké diplomatické mise a zastavily práci amerických fondů kontrolovaných Ministerstvem zahraničí USA a dalšími resorty. Kromě toho má osm současných i bývalých úředníků americké vlády zákaz vstupu do RF.

