„Sklad byl v 90. letech vyvezen a od té doby chátral.“ Generál Blaško o Vrběticích a konverzi zbraní

Kauza Vrbětice vyvolává u laika víc otázek než odpovědí. O lokalitě muničních skladů a jejich stavu v minulých letech zaznívá poměrně málo údajů. Uvádíme... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

Zodpovědnost za pronajaté muniční skladyK prvnímu výbuchu blízko obce Vrbětice došlo 16. října 2014 v muničním skladu č. 16. Druhý incident se odehrál 3. prosince ve skladu č. 12. Oba sklady patří soukromé firmě IMEX Group, obchodující se zbraněmi. Podle ministerstva obrany oba sklady již od roku 2006 armádě nepatřily, a proto pod její odpovědnost nespadají.Souhrnná zpráva Ministerstva vnitra ČR o postupu řešení mimořádné události v muničním areálu Vrbětice uvádí, že areál bývalých muničních skladů byl ve zmíněném roce prohlášen za nepotřebný z důvodu restrukturalizace Armády ČR. V roce 2007 byl tento areál předán Vojenskému technickému úřadu.Ze zmíněného důvodu přístup ke skladům a jejich ochrana je záležitostí vedení společnosti. Potvrdil to Sputniku poslanec Evropského parlamentu za SPD Hynek Blaško. „Firmě IMEX byly pronajaty pozemky a budovy na nich stojící asi po roce 2010. Zabezpečení těchto skladů si provedla firma sama. Armáda s tím neměla nic společného, pouze asi byla provedena kontrola zabezpečení v souladu se zákony a předpisy. Kdo podepsal protokoly, však nevím,“ uvedl politik.Dle prohlášení tehdejšího tiskového mluvčího MO Petra Medka muniční areál patří Vojenskému technickému ústavu (VTÚ), který má vlastní právní subjektivitu, a ministr obrany může pouze jmenovat nebo odvolávat jeho ředitele. Medek dodal, že dohled nad municí a výbušným materiálem je ze zákona na straně Policie ČR, případně Českého báňského úřadu (v případě trhavin). Dle jeho slov kontroly soukromých muničních skladů po stavebně-technické stránce jsou na krajských a stavebních úřadech, nikoliv na armádě.Stav muničních skladů v minulostiAreál muničních skladů ve Vrběticích obsahuje přes 50 objektů o ploše 500 až 1000 metrů. V lokalitě se podle zprávy ministerstva vnitra nacházelo celkem 27 muničních skladů.Celkový areál v minulosti před pronájmem jednotlivým společnostem údajně nebyl v ideálním stavu. K jeho předchozímu stavu se Blaško vyjádřil následovně: „Areál muničního skladu jako celek střežen nebyl a oplocení bylo ve špatném stavu. Celý sklad byl v 90. letech vyvezen a od té doby chátral. Toto bylo způsobeno ukončením výroby ve zbrojní továrně po vyhlášení ,konverze zbrojního průmyslu’ tehdejším prezidentem Havlem.“Poslanec pokračoval, že sklad přestal být střežen po vyvezení veškeré munice a zbraní v 90. letech. „Hledalo se využití pro takto rozsáhlý areál, proto byly myslím dva objekty s přilehlými pozemky pronajaty firmě IMEX,“ dodal.Česká republika byla v roce 1989 dle přepočtu na obyvatele třetí největší armádou na světě po SSSR a Spojených státech. Vzhledem k rozsáhlé mobilizační základně byl zaveden systém záložních skladů, kde se vojenská technika skladovala po dobu 40 let po opuštění služby, uvádí Lukáš Visingr.Připomeňme, že v roce 1990 se stala ČSFR signatářem Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě na pařížském summitu Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (KBSE). Podle smlouvy měl stát počítat s redukcí větší části tanků, dělostřeleckých systémů a dalších typů zbraní po dobu 40 měsíců a tento závazek splnil v červenci roku 1992.Postoj vedoucích politiků v 2014 a dnesVe zmíněné zprávě ministerstva vnitra z roku 2014 se uvádí, že příčinou první exploze mohla být chyba lidského faktoru při manipulaci s municí. Před sedmi lety vyšetřování obou explozí bralo v úvahu verzi o spáchání úmyslného trestného činu.V Otázkách Václava Moravce se tehdejší ministr financí a současný premiér Andrej Babiš vyjádřil kriticky jak ke společnosti vlastníci dva sklady, tak k rozhodování ministerstva o udělení licencí. Babiš pronesl tato slova: „Pokudse máme bavit o Vrběticích, tak problém začíná u vydání licence.“ Apeloval mimo jiné na předchozí incidenty s výbuchem munice u společností, které by měly varovat ministerstvo obrany před vydáváním licencí: „Proč obrana v roce 2011 pronajala tyto sklady takovéto firmě, která měla nějakou historii? A údajně BIS na to upozorňovala.“ Dodal také, že „údajně večer před prvním výbuchem navštívil ten sklad majitel firmy“.Babišovým slovům oponoval právník společnosti IMEX Radek Ondruš, který informoval o přípravě žaloby na tehdejšího ministra za poškození pověsti obchodní společnosti. Ondruš mimo jiné objasnil předchozí incident s výbuchem munice: „V Bulharsku v roce 2011 vybuchl sklad, kde byl uložen vojenský materiál tří firem. Jednou z nich byl Imex Group. Bulharská strana nikdy klienta nežalovala.” Přítomnost majitele firmy ve skladu den před výbuchem advokát vysvětlil běžnou kontrolou objednávky, která měla být odvezena zákazníkovi.Minulou sobotu prezident Miloš Zeman ve svém mimořádném proslovu ke kauze Vrbětice prohlásil, že vyšetřování zvažuje dvě verze – výbuch následkem neodborné manipulace s výbušným materiálem a diverzi. Premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček popřeli prezidentova slova s tím, že vyšetřování zvažuje pouze jednu verzi příčiny událostí ve Vrběticích v roce 2014, a tou je útok ruských zpravodajských služeb.Ruské ministerstvo zahraničních věcí považuje obvinění České republiky za absurdní a neopodstatněná. Prezident RF Vladimir Putin během telefonátu se svým francouzským protějškem Emanuelem Macronem zdůraznil absurditu obvinění vůči Rusku ze strany Prahy.

