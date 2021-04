https://cz.sputniknews.com/20210430/smlouva-o-pratelstvi-s-ruskem-se-stava-tercem-utoku-rada-politiku-vyzvala-k-jejimu-vypovezeni-14328123.html

Smlouva o přátelství s Ruskem se stává terčem útoku. Řada politiků vyzvala k jejímu vypovězení

Smlouva o přátelství s Ruskem se stává terčem útoku. Řada politiků vyzvala k jejímu vypovězení

Poté, co se objevily informace o tom, že se Česká republika může ocitnout na ruském seznamu nepřátelských zemí, zesílily hlasy volající po vypovězení smlouvy s... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

Před několika dny Rusko oznámilo, že v nejbližší době vláda vytvoří oficiální seznam zemí či států, které podle Moskvy dlouhodobě provádí nepřátelskou politiku vůči Ruské federaci. Později byl na ruské televizní stanici Rossija 1 uveden předběžný seznam těchto zemí, na němž se mimo jiné ocitlo i Česko.Na tuto skutečnost vzápětí reagovala řada českých senátorů. Připomínáme, že již 21. dubna Senát ČR vyzval českou vládu, aby ta vypověděla Smlouvu o přátelství a spolupráci, uzavřenou s Ruskem v roce 1993. Nyní se proti smlouvě znovu vyjádřila část senátorů, například Marek Hilšer poznamenal, že v současnosti nemá smysl, aby se Česko touto dohodou řídilo i nadále.Za skandální označil ruské jednání další senátor a bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer. V tom, že smlouva s Ruskem může být vypovězena, nevidí žádný problém a uvádí, že tímto krokem by Česko reagovalo na kroky samotného ruského režimu. Proti návrhu zrušit smlouvu se rozhodně ohradil ředitel Odboru zahraničí Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, který dal jasně najevo, že nepovažuje vypovězení smlouvy za akt, který by jednoznačně odpovídal českým národním zájmům. Usnesení Senátu ČRDne 21. dubna český Senát ve svém usnesení, pro které hlasovalo 67 ze 72 senátorů, prohlásil, že útok ve Vrběticích, údajně spáchaný dvěma agenty ruské tajné služby GRU, byl aktem státního terorismu proti členskému státu Evropské unie. V souvislosti s tím členové horní komory českého parlamentu označili tento incident za útok na celou unii.Celá kauza by se podle českých senátorů měla stát tématem jednání na půdě Rady bezpečnosti OSN a v rámci Evropské unie. Spolu s tím senátoři vyzvali českou vládu, aby vypověděla česko-ruskou smlouvu o přátelství a spolupráci.

Rosta Novy Hilšer s Fišerem? Je známo, že i tupost má své meze ... ovšem v případě těchto dvou se příroda vyřádila nevídaným způsobem ... 9

mcmillan Rusko vytvořilo seznam “nepřátelských zemí”. Potěší být v tak dobré společnosti. A tito dementi Hilšer a Fischer kandidovali na post presidenta! To si proboha nevšimli, jak při volbách propadli? Celý senát je ostudou republiky, ale tihle dva ho dotáhli na hnůj. 😊 8

