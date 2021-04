https://cz.sputniknews.com/20210430/v-moskve-vysvetlili-pro-koho-bude-nebezpecne-odmitnuti-projektu-nord-stream-2-14330795.html

V Moskvě vysvětlili, pro koho bude nebezpečné odmítnutí projektu Nord Stream 2

V Moskvě vysvětlili, pro koho bude nebezpečné odmítnutí projektu Nord Stream 2

Poslanec Státní dumy Ruslan Balbek v rozhovoru pro RT vysvětlil, komu bude na škodu zastavení výstavby plynovodu Nord Stream 2 na základě rezoluce Evropského... 30.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-30T22:52+0200

2021-04-30T22:52+0200

2021-04-30T22:52+0200

svět

nord stream 2

byznys

plynovod

plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/13143544_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_41bc4a85338896e24d8aef3dd3bc3ca5.jpg

Podle názoru politika zastavením výstavby ruského plynovodu utrpí obyčejní občané Evropské unie.Evropský parlament vyzval členské země EU, aby snížily závislost na ruských energetických zdrojích a zastavily realizaci projektu Nord Stream 2, uvádí se v rezoluci EP na základě výsledků debat na čtvrtečním plenárním zasedání. Rezoluce Evropského parlamentu o mezinárodních otázkách mají deklarativní a nikoli závazný ráz. Nicméně jiné instituce EU mají brát názor poslanců v úvahu.V Německu označili rezoluci EP o plynovodu Nord Stream 2 za absurdní divadloRezoluce Evropského parlamentu o Nord Stream 2 – to je absurdní divadlo na pozadí tvrdé hospodářské krize v Evropě, kterou můžeme překonat jen ve spolupráci s Ruskem, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik německý politolog Alexander Rahr.„Před Evropou nyní stojí obrovský úkol záchrany ekonomiky před následky pandemie. Zatím jen utrácíme peníze, bude je ale nutné vracet, vydělávat. Bude to druhá fáze boje s pandemií, to je velmi těžké. Na podobné výzvy Evropa ještě nikdy nenarazila, alespoň ne od ukončení poslední světové války. A potřebujeme k tomu spolupráci s Ruskem, s Čínou, a nikoli konfrontaci a ničení globalizace. Evropský parlament prostě ukázal nedostatek pragmatismu a to, jak je vzdálen realitám. To je skutečné absurdní divadlo,“ řekl Rahr.„Existují ukřičení nováčci, kteří zuří kvůli tomu, že Rusko neslábne. Dá se říci, že protirusky naladěné evropské státy si prostě zoufají. Už sedm let Rusko neprohrává, nehledě na Krym a na situaci na východě Ukrajiny. Rusko úspěšně ukončuje válku v Sýrii. A USA odcházejí z Afghánistánu. Nord Stream 2 se dostavuje. A všechno běží i nadále. V Německu jsou politici, kteří navštěvují Rusko a vystupují proti sankcím. To je pro rusofoby šok,“ dodal. Když hodnotil perspektivy zmíněné rezoluce, Rahr řekl, že úloha Evropského parlamentu je taková, že „je zubatý, ale nekousavý“. Dokonce ani Evropská komise nedokáže zastavit obchodní vztahy s Ruskem, nehledě na požadavky některých zemí. EP může „hodně deklarovat a prohlašovat, posílat signály a dávat doporučení vládám evropských zemí, nemůže ale rozhodovat o politice EU, neboť není výkonným orgánem,“ řekl odborník. Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti tomuto projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských zemí. USA zavedly v prosinci roku 2019 sankce proti plynovodu a v důsledku toho musela švýcarská společnost Allseas zastavit pokládku potrubí. Práce byly obnoveny o rok později, v prosinci roku 2020.

https://cz.sputniknews.com/20210429/putin-kolem-nord-stream-2-je-hodne-spekulaci-je-to-nekala-soutez-14321373.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, byznys, plynovod, plyn