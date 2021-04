https://cz.sputniknews.com/20210430/zdroje-seznam-zprav-zemanova-cesta-do-tadzikistanu-muze-souviset-s-vybuchy-ve-vrbeticich-14333164.html

Zdroje Seznam Zpráv: Zemanova cesta do Tádžikistánu může souviset s výbuchy ve Vrběticích

Seznam Zprávy odkazují ve svém článku na nejmenované zdroje a člena investigativní skupiny Bellingcat Christa Grozeva. Vyšetřovatelé se údajně zabývají cestou Zemana do Kazachstánu a Tádžikistánu, která se odehrála v listopadu 2014, tedy krátce po prvním výbuchu ve Vrběticích.Součástí delegace byl totiž i Petr Bernatík starší, majitel firmy Imex, která sklad pronajímala. Podle dalších zdrojů Seznam Zpráv Bernatíka detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu podezírají (či podezíraly), že by agenty GRU mohl do areálu provézt „například v kufru auta“.Bernatík měl údajně podle vyšetřovatelů během pobytu v Tádžikistánu mít důležitou schůzku s generálem tádžických pohraničních vojsk Radschabali Rachmonalim. Ten by mohl být napojen na obávanou ruskou GRU.Bernatík podle serveru souhlasil, neboť se s tádžickým generálem znal dlouhou dobu a firma Imex několikrát žádala o povolení vyvézt do středoasijské země zbraně.Už se ovšem nezmiňuje, že podle Policie ČR dalším údajným agentem GRU byl muž s moldavským pasem na jméno Nikolaj Popa. Dotyčný měl spolu s Čepigou/Tabarovem podle Respektu žádat emailem o návštěvu skladu ve Vrběticích.Seznam Zprávy dále s odkazem na „zdroje blízké vyšetřování“ tvrdí, že Bernatíkovi přišel i další email, a to od obchodníka se zbraněmi ruského původu s českým občanstvím, který žije v Řecku. I jeho české úřady podezírají z účasti na organizaci útoku na Vrbětice. Jeho email měl údajně upřesňovat dny, kdy by měli „tajní agenti Moskvy, kteří se vydávali za zbrojní inspektory“, do skladu dorazit. O jaké dny se jednalo, článek nepíše.Každopádně i zmiňovaný Rus s českým občanstvím se měl znát s tádžickým generálem Rachmonalim. To, že je Rachmonali napojen na ruskou GRU, vyplývá z toho, že pohraniční vojska, kterým velí, mají údajně k této tajné službě blízko a podle pracovníka Bellingcatu Grozeva GRU pomáhala armádě v boji proti islamistům.Dalším pojítkem mezi Rachmonalim a výbuchy bylo to, že „poté, co se dva rozvědčíci do Vrbětic objednali, už pomoc pro žádné další inspektory nežádal“.Bernatík ani jeho právník Radek Ondruš nechtějí o schůzce s Rachmonalim v Tádžikistánu mluvit. Podle Ondruše se o tom může vyjádřit pouze, pokud to povolí státní zástupce. Seznam Zprávy dále připomínají, že Bernatíkova cesta do Tádžikistánu byla podezřelá ještě v době, kdy se konala. V té době ho totiž policie vyšetřovala kvůli prvnímu výbuchu ve Vrběticích.Připomeňme, že během rozhovoru na televizi CNN Prima News prezident Zeman uvedl, že kriminalisté prověřovali, jestli údajným agentům někdo nepomohl dostat se do muničního skladu. Kvůli svému postoji ke kauze Vrbětice byl Zeman nařčen z velezrady a senátoři zvažují, že ho z ní skutečně obviní. Ve čtvrtek se proti Zemanovi konala demonstrace Milionu chvilek za demokracii.Rusko svou odpovědnost za výbuchy ve Vrběticích odmítá. Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin české obvinění označil za lež a nařkl vládu ČR z omezené svrchovanosti. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové obvinění slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.

