Apple má problém. Za údajné porušení antimonopolních pravidel mu hrozí pokuta přes půl bilionu korun

Apple má problém. Za údajné porušení antimonopolních pravidel mu hrozí pokuta přes půl bilionu korun

Evropská komise v pátek obvinila americkou firmu Apple z porušování antimonopolních zákonů. Komise podezřívá společnost z toho, že zneužívá své dominantní...

Komise požaduje vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje pravidla ve svém on-line obchodě App Store. Podle Evropské komise Apple zavádí restriktivní pravidla pro vývojáře, které znevýhodňují ostatní platformy.Komise tak reaguje na stížnost švédského poskytovatele streamovacích služeb Spotify, který před dvěma lety obvinil Apple, že nespravedlivě omezuje konkurenční firmy.Komise nyní ve svých námitkách zaslaných americké firmě tvrdí, že pravidla Apple vnucují vývojářům hudebních streamovacích aplikací používat její vlastní systém placení App Store. Navíc jim brání informovat uživatele telefonů iPhone a tabletů iPadů o tom, že existují jiné, levnější možnosti nákupu.Dále Evropská komise obviňuje Apple z toho, že si účtuje 30% poplatek od vývojářů aplikací za všechny jejich uživatele, kteří si službu pořídili přes aplikaci App Store, jež je součástí vybavení telefonů a tabletů. Vyšetřování EK zjistilo, že tento poplatek se promítl na ceně u konečných uživatelů. Problém ovšem nespočívá v samotném poplatku, nýbrž v tom, že konkurenti využívající App Store nemohou informovat uživatele o alternativních metodách platby.Americká společnost v reakci na závěry šetření prohlásila, že Evropská komise ochranou švédské společnosti Spotify a dalších firem ve skutečnosti sama omezuje konkurenční prostředí.Pokud se prokáže, že Apple skutečně zneužívá svého dominantního postavení na trhu, tak mu hrozí pokuta až do deseti procent jeho ročních tržeb v celém světě. Za loňský rok Apple utržil 274 miliard dolarů (5,87 bilionu korun). Pokuta by tak mohla být větší než 27,4 miliard dolarů (587 miliard korun).Dodejme, že to není první spor Apple a Evropské komise z porušování hospodářské soutěže. V roce 2016 například nařídila firmě doplatit na daních 13 miliard eur.

